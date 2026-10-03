Видеорегистратор TrendVision Winner черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
150°
Камера заднего вида
Да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
800x480
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
В наличии
Код товара: 375700
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5 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Комплектация
регистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
150°
Выносная камера
Да
Камера заднего вида
Да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
800x480
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
275
Описание товара Видеорегистратор TrendVision Winner черный
Видеорегистратор TrendVision WINNER оборудован двумя камерами – фронтальной для записи видео формата FullHD и выносной стандарта VGA. Объектив с углом обзора 150 градусов обеспечивает широкий охват проезжей части. Для просмотра отснятого материала имеется дисплей диагональю 3 дюйма. Поддерживается функция автоматического включения после подачи питания и выключения. Из особенностей также отмечается режим ночной съемки. Автономная работа TrendVision WINNER возможна от аккумулятора или бортовой сети с напряжением питания 12-24 В. В корпусе имеется слот под установку карты памяти до 128 ГБ. Крепление с использованием скотча 3M, присоски и механизма на магните обеспечивает простую установку регистратора.
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Теги товара: С двумя камерами, С микрофоном, Мини
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Бренд
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Комплектация
регистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
150°
Выносная камера
Да
Камера заднего вида
Да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
800x480
Наличие встроенного микрофона
да
Развернуть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор TrendVision WINNER оборудован двумя камерами – фронтальной для записи видео формата FullHD и выносной стандарта VGA. Объектив с углом обзора 150 градусов обеспечивает широкий охват проезжей части. Для просмотра отснятого материала имеется дисплей диагональю 3 дюйма. Поддерживается функция автоматического включения после подачи питания и выключения. Из особенностей также отмечается режим ночной съемки. Автономная работа TrendVision WINNER возможна от аккумулятора или бортовой сети с напряжением питания 12-24 В. В корпусе имеется слот под установку карты памяти до 128 ГБ. Крепление с использованием скотча 3M, присоски и механизма на магните обеспечивает простую установку регистратора.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Видеорегистратор TrendVision Winner черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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