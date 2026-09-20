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Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi

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Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 1
Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 2
Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 3
Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 4
Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 5
Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 6
Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 7
Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 8
Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Кол-во камер
1
Угол обзора
125°
Wi-Fi
есть
Режим записи
циклическая
  • Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 1
  • Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 2
  • Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 3
  • Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 4
  • Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 5
  • Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 6
  • Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 7
  • Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 8
  • Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543582
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Характеристики

Бренд
ADVOCAM
Тип товара
Видеорегистраторы
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Комплектация
видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Кол-во камер
1
Угол обзора
125°
Wi-Fi
есть
Режим записи
циклическая
Наличие встроенного микрофона
да
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х8
Вес, г.
540

Описание товара Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi

Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101 подходит для использования при езде на мотоциклах, снегоходах, квадроциклах, а также при занятиях активными видами спорта сноубордом, горными лыжами, велосипедом.



Теги товара: С Wi-Fi, С микрофоном, Мини

Отзывы о товаре Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi




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Характеристики
Бренд
ADVOCAM
Тип товара
Видеорегистраторы
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Комплектация
видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Кол-во камер
1
Угол обзора
125°
Wi-Fi
есть
Режим записи
циклическая
Наличие встроенного микрофона
да
Емкость аккумулятора
800
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101 подходит для использования при езде на мотоциклах, снегоходах, квадроциклах, а также при занятиях активными видами спорта сноубордом, горными лыжами, велосипедом.


Теги товара: С Wi-Fi, С микрофоном, Мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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