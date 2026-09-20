Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Кол-во камер
1
Угол обзора
125°
Wi-Fi
есть
Режим записи
циклическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543582
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Комплектация
видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Кол-во камер
1
Угол обзора
125°
Wi-Fi
есть
Режим записи
циклическая
Наличие встроенного микрофона
да
Емкость аккумулятора
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х8
Вес, г.
540
Описание товара Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101, для мотоцикла, WiFi
Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101 подходит для использования при езде на мотоциклах, снегоходах, квадроциклах, а также при занятиях активными видами спорта сноубордом, горными лыжами, велосипедом.
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Теги товара: С Wi-Fi, С микрофоном, Мини
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Комплектация
видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Кол-во камер
1
Угол обзора
125°
Wi-Fi
есть
Режим записи
циклическая
Наличие встроенного микрофона
да
Емкость аккумулятора
800
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Страна производитель
Китай
Видеорегистратор AdvoCam MOTO-101 подходит для использования при езде на мотоциклах, снегоходах, квадроциклах, а также при занятиях активными видами спорта сноубордом, горными лыжами, велосипедом.
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С Wi-Fi, С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С Wi-Fi, С микрофоном, Мини
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