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Видеорегистратор TrendVision Combo F10 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор TrendVision Combo F10

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Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 1
Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 2
Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 3
Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 4
Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 5
Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 6
Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 7
Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 8
Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 2
  • Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 3
  • Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 4
  • Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 5
  • Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 6
  • Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 7
  • Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 8
  • Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693144
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Характеристики

Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х9
Вес, г.
497

Описание товара Видеорегистратор TrendVision Combo F10

TrendVision Combo F10 — модель 2025 года! 3 в 1: видеорегистратор с сигнатурным (без ложных срабатываний) радар-детектором и GPS/ГЛОНАСС-информером. Видеорегистратор обладает качеством съёмки Full HD (матрица GalaxyCore 2053) и возможностью подключения к смартфону по Wi-Fi. Радар-детектор имеет все актуальные на 2025 год сигнатуры камер, а также имеет 6 режимов работы. GPS/ГЛОНАСС-информер не только фиксирует дату, время и координаты на видео, но и имеет самые актуальные и полные базы камер / радаров, о которых предупреждает на дороге. Всё это - на ярком IPS дисплее с диагональю 3. Вместо обычного аккумулятора в устройстве встроен суперконденсатор — значительно более долговечный и приспособленный к большим перепадам температур.

Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision Combo F10

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
нормально за свои деньги. спутники находит с холодного старта максимум 30 сек. Минус в том, что нет настроек дистанции информирования до камеры.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный регистратор, базу обновил уже 1 раз. все видит все оповещает все определяет. качество на пятерку
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Рафаэль Б.

Достоинства:


Комментарий:
регистратор супер, соответствует цене качества. В обращении нечего сложного все понятно, главное загрузить приложение на мобильный. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
возможно дорого, но я хотел сращу взять хороший антирадар и регистратор Часто надо ездить по 3 тыс км в командировку, стоят триноги, дешевле регистратор, чем штрафы)
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Валерий Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный подарок всё работает ночью ещё не ездил а днем всё работает
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Рафис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел приобрести подобный видеорегистратор с радар-детектором.Простота настройки меню.Всё просто супер.Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Андрей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не успел подключить,но надеюсь всё будет норм. Доставка и упаковка всё на 5
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю уже второй в подарок, всё нравится но есть два нюанса- первый это зимой после запуска долго ищет спутники, второй ну когда уже уберут «контроль средней скорости» ?
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Илья Я.

Достоинства:


Комментарий:
Товар, хороший все работает
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
эдуард с.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка хорошая инструкция на русском языке отличная все ясно и понятно написано завтра поставлю проверю на трассе напишу. товар сделан добротно видно качество. wi fi в приложении на телефоне крайне мало настроек. сегодня пропустил треногу или я прослушал . завтра проверю. все треноги видит
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Карина Л.

Достоинства:


Комментарий:
почти 4 месяца в эксплуатации. рекомендую. мы аппаратом довольны
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован чётко. как работает, пока не знаю. Надеюсь что всё будет ок. Конечно хотелось что-бы продавец предлагал установку. Нашёл скрытую установку за 2000 руб.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги нормальный видеорегистратор, свои функции выполняет полностью. Простота настройки меню, разобрался сразу. на данный момент всё устраивает - в дальнейшем будем смотреть.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая пришла. Но по регистратору есть вопросы. Плюсы: все камеры видит предупреждает. Запись хорошая. Соотношение цена-качество-функционал близок к идеальному. Минусы: первый раз по Wi-Fi загрузилась прошивка и база камер. Но новое обновление, которое вышло на сайте, по вайфаю не загрузилось! Обновление баз камер сделал по старинке, загрузил файл на флешку с компа, тогда оно установилось на комбо устройство. Сам адаптер флешки оказался нерабочим. Пришлось использовать свой для подключения к компу. И 3-й "минус" со смартфона на рекомендуемом приложении TV Connect не получается посмотреть видеофайлы. Только по старинке, вытащив флешку и вставив ее в комп! Поэтому максимум 4 балла устройству.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный видеорегистратор с радар-детектором. Качество съёмки хорошее, номера как встречного так и попутного авто видно хорошо. О камерах какие есть у нас в городе предупреждает от 500м. триногу тоже видит, пару раз спас семейный бюджет от лишних растрат. Меню на Русском языке, интуитивно понятное без головникок. Обновление приходит на телефон практически каждую неделю, через вайфай скачивается на видеорегистратор, я человек в возрасте разобрался быстро. Запись можно посмотреть как на самом регистраторе так и на телефоне , предварительно скачав через вайфай. В комплекте идёт 2 крепления на лобовое стекло, присоска и кранштейн на скотче, под скоч идёт специальная статическая плёнка для удобного демонтажа скотча со стекла.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
давно хотел приобрести. обзору почти ни мешает. цена доступная
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный видеорегистратор с радар-детекторрм. хорошо что на супер конденсаторах а не на аккумуляторе. спутники ловит на ура. камеры определяет и оповещает.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат, работает, есть стабилизация.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
всë работает сразу из коробки
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично кроме крепления, его бы магнитным и цены бы не бьыло.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
отличный видео регистратор,начиная от упаковки и самое приятное это подарок. видно что продавец относится с уважением к покупателю! отличный товар,спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Анатолий Я.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар брали на подарок, всё просто супер
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Установили, ездием, штрафов от мародеров пока не поступало.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Марина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный видеорегистратор,все заявленные функции работают. Хорошо ведет себя на жаре и на морозе,проблем не выявлено. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товаром остались довольны. подключился без проблем. в использовании 3 недели нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Роберт Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший видео регистратор,только крепление лучше бы сделать на магнитах .
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует цена-качество.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Феликс К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально,на твердую четверку



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
TrendVision Combo F10 — модель 2025 года! 3 в 1: видеорегистратор с сигнатурным (без ложных срабатываний) радар-детектором и GPS/ГЛОНАСС-информером. Видеорегистратор обладает качеством съёмки Full HD (матрица GalaxyCore 2053) и возможностью подключения к смартфону по Wi-Fi. Радар-детектор имеет все актуальные на 2025 год сигнатуры камер, а также имеет 6 режимов работы. GPS/ГЛОНАСС-информер не только фиксирует дату, время и координаты на видео, но и имеет самые актуальные и полные базы камер / радаров, о которых предупреждает на дороге. Всё это - на ярком IPS дисплее с диагональю 3. Вместо обычного аккумулятора в устройстве встроен суперконденсатор — значительно более долговечный и приспособленный к большим перепадам температур.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
нормально за свои деньги. спутники находит с холодного старта максимум 30 сек. Минус в том, что нет настроек дистанции информирования до камеры.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный регистратор, базу обновил уже 1 раз. все видит все оповещает все определяет. качество на пятерку
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Рафаэль Б.

Достоинства:


Комментарий:
регистратор супер, соответствует цене качества. В обращении нечего сложного все понятно, главное загрузить приложение на мобильный. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
возможно дорого, но я хотел сращу взять хороший антирадар и регистратор Часто надо ездить по 3 тыс км в командировку, стоят триноги, дешевле регистратор, чем штрафы)
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Валерий Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный подарок всё работает ночью ещё не ездил а днем всё работает
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Рафис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотел приобрести подобный видеорегистратор с радар-детектором.Простота настройки меню.Всё просто супер.Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Андрей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Ещё не успел подключить,но надеюсь всё будет норм. Доставка и упаковка всё на 5
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю уже второй в подарок, всё нравится но есть два нюанса- первый это зимой после запуска долго ищет спутники, второй ну когда уже уберут «контроль средней скорости» ?
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Илья Я.

Достоинства:


Комментарий:
Товар, хороший все работает
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
эдуард с.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка хорошая инструкция на русском языке отличная все ясно и понятно написано завтра поставлю проверю на трассе напишу. товар сделан добротно видно качество. wi fi в приложении на телефоне крайне мало настроек. сегодня пропустил треногу или я прослушал . завтра проверю. все треноги видит
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Карина Л.

Достоинства:


Комментарий:
почти 4 месяца в эксплуатации. рекомендую. мы аппаратом довольны
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован чётко. как работает, пока не знаю. Надеюсь что всё будет ок. Конечно хотелось что-бы продавец предлагал установку. Нашёл скрытую установку за 2000 руб.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги нормальный видеорегистратор, свои функции выполняет полностью. Простота настройки меню, разобрался сразу. на данный момент всё устраивает - в дальнейшем будем смотреть.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая пришла. Но по регистратору есть вопросы. Плюсы: все камеры видит предупреждает. Запись хорошая. Соотношение цена-качество-функционал близок к идеальному. Минусы: первый раз по Wi-Fi загрузилась прошивка и база камер. Но новое обновление, которое вышло на сайте, по вайфаю не загрузилось! Обновление баз камер сделал по старинке, загрузил файл на флешку с компа, тогда оно установилось на комбо устройство. Сам адаптер флешки оказался нерабочим. Пришлось использовать свой для подключения к компу. И 3-й "минус" со смартфона на рекомендуемом приложении TV Connect не получается посмотреть видеофайлы. Только по старинке, вытащив флешку и вставив ее в комп! Поэтому максимум 4 балла устройству.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный видеорегистратор с радар-детектором. Качество съёмки хорошее, номера как встречного так и попутного авто видно хорошо. О камерах какие есть у нас в городе предупреждает от 500м. триногу тоже видит, пару раз спас семейный бюджет от лишних растрат. Меню на Русском языке, интуитивно понятное без головникок. Обновление приходит на телефон практически каждую неделю, через вайфай скачивается на видеорегистратор, я человек в возрасте разобрался быстро. Запись можно посмотреть как на самом регистраторе так и на телефоне , предварительно скачав через вайфай. В комплекте идёт 2 крепления на лобовое стекло, присоска и кранштейн на скотче, под скоч идёт специальная статическая плёнка для удобного демонтажа скотча со стекла.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
давно хотел приобрести. обзору почти ни мешает. цена доступная
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный видеорегистратор с радар-детекторрм. хорошо что на супер конденсаторах а не на аккумуляторе. спутники ловит на ура. камеры определяет и оповещает.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат, работает, есть стабилизация.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
всë работает сразу из коробки
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично кроме крепления, его бы магнитным и цены бы не бьыло.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
отличный видео регистратор,начиная от упаковки и самое приятное это подарок. видно что продавец относится с уважением к покупателю! отличный товар,спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Анатолий Я.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар брали на подарок, всё просто супер
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Установили, ездием, штрафов от мародеров пока не поступало.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Марина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный видеорегистратор,все заявленные функции работают. Хорошо ведет себя на жаре и на морозе,проблем не выявлено. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товаром остались довольны. подключился без проблем. в использовании 3 недели нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Роберт Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший видео регистратор,только крепление лучше бы сделать на магнитах .
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует цена-качество.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Феликс К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально,на твердую четверку


Видеорегистратор TrendVision Combo F10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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