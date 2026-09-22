Видеорегистратор Neoline Argus черный 2160x3840 140гр. GPS Sigmastar SSG86296

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Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.19
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727645
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Видеорегистратор Neoline — это высококачественное устройство для записи дорожной обстановки, обеспечивающее надежную защиту в любых ситуациях. Этот видеорегистратор оснащен одной камерой, которая записывает видео в максимальном разрешении 3840x2160, что гарантирует четкость и детализацию изображения.
С экраном диагональю 3,19 дюйма вам будет удобно просматривать видеозаписи прямо на устройстве. Благодаря углу обзора в 140° вы получаете широкий захват всей обстановки вокруг автомобиля. Это позволяет не упустить ни одной важной детали.
Видеорегистратор Neoline поддерживает циклический режим записи, что обеспечивает непрерывную запись, без необходимости вручную освобождать память. Оснащенный датчиком удара (G-сенсором), он автоматически сохраняет файлы, если происходит резкое торможение или столкновение, что делает его незаменимым помощником при непредвиденных ситуациях на дороге.
С весом всего 0,147 кг, устройство компактное и ненавязчивое, не мешает обзору и легко устанавливается в автомобиле. Neoline предлагает надежные и инновационные решения для всех, кто заботится о своей безопасности и безопасности своих близких во время поездок.
Крепление на 3М скотче, Антибликовый CPL 37мм, Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12V), Монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.19
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Neoline — это высококачественное устройство для записи дорожной обстановки, обеспечивающее надежную защиту в любых ситуациях. Этот видеорегистратор оснащен одной камерой, которая записывает видео в максимальном разрешении 3840x2160, что гарантирует четкость и детализацию изображения.
С экраном диагональю 3,19 дюйма вам будет удобно просматривать видеозаписи прямо на устройстве. Благодаря углу обзора в 140° вы получаете широкий захват всей обстановки вокруг автомобиля. Это позволяет не упустить ни одной важной детали.
Видеорегистратор Neoline поддерживает циклический режим записи, что обеспечивает непрерывную запись, без необходимости вручную освобождать память. Оснащенный датчиком удара (G-сенсором), он автоматически сохраняет файлы, если происходит резкое торможение или столкновение, что делает его незаменимым помощником при непредвиденных ситуациях на дороге.
С весом всего 0,147 кг, устройство компактное и ненавязчивое, не мешает обзору и легко устанавливается в автомобиле. Neoline предлагает надежные и инновационные решения для всех, кто заботится о своей безопасности и безопасности своих близких во время поездок.
Видеорегистратор Neoline Argus черный 2160x3840 140гр. GPS Sigmastar SSG86296 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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