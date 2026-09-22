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Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX

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Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото 1
Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото 2
Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото 3
Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото 4
Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото 5
Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
  • Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото 1
  • Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото 2
  • Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото 3
  • Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото 4
  • Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото 5
  • Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715793
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Характеристики

Бренд
ADVOCAM
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Выносная камера
нет
Wi-Fi
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Размеры в упаковке, см
14х11х8
Вес, г.
500

Описание товара Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX

Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX



Теги товара: С двумя камерами

Отзывы о товаре Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX




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Характеристики
Бренд
ADVOCAM
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Выносная камера
нет
Wi-Fi
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Описание
Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX


Теги товара: С двумя камерами
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Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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