Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX
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Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715793
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Характеристики
Бренд
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Выносная камера
нет
Wi-Fi
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Размеры в упаковке, см
14х11х8
Вес, г.
500
Описание товара Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX
Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX
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Теги товара: С двумя камерами
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Бренд
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Выносная камера
нет
Wi-Fi
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С двумя камерами
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С двумя камерами
Видеорегистратор AdvoCam 4K Duo III черный 8Mpix 2160x3840 2160p 139гр. iCatch V35AX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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