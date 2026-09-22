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Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner

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Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 1
Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 2
Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 3
Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 4
Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 5
Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 6
Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 7
Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 8
Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 9
Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 10
Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 11
Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Датчик удара (G-сенсор)
да
Питание
от бортовой сети
  • Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 1
  • Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 2
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  • Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 9
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  • Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 11
  • Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727649
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Характеристики

Бренд
NEOLINE
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Питание
от бортовой сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х7
Вес, г.
780

Описание товара Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner

Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner

Отзывы о товаре Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner




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Характеристики
Бренд
NEOLINE
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Питание
от бортовой сети
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 160гр. Allwinner - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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