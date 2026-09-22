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Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529

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Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 1
Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 2
Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 3
Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 4
Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 5
Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 6
Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 7
Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 8
Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 9
Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 10
Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 11
Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
  • Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 1
  • Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 2
  • Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 3
  • Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 4
  • Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 5
  • Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 6
  • Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 7
  • Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 8
  • Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 9
  • Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 10
  • Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 11
  • Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715191
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Выносная камера
Да
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
500
Размеры в упаковке, см
15х12х9
Вес, г.
600

Описание товара Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529

Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529



Теги товара: , С двумя камерами

Отзывы о товаре Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529




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Характеристики
Бренд
NAVITEL
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Выносная камера
Да
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Датчик удара (G-сенсор)
да
Развернуть
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
500
Описание
Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529


Теги товара: , С двумя камерами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Navitel RS984 GPS черный 2160x3840 2160p 160гр. NT98529 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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