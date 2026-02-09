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Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр.

31 Отзывы
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Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 1
Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 2
Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 3
Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 4
Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 5
Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 6
Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 7
Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 8
Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 9
Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 10
Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 1
  • Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 2
  • Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 3
  • Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 4
  • Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 5
  • Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 6
  • Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 7
  • Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 8
  • Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 9
  • Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 10
  • Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 520 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641172
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр.
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х9
Вес, г.
500

Описание товара Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр.

Видеорегистратор NAVITEL R480 2K оснащен сенсором SONY IMX335 с разрешением съемки 2K (2560х1440). Сверхчувствительная матрица обеспечивает максимальное качество и четкость изображения как днем, так и в условиях низкой освещенности, позволяя зафиксировать на видео все необходимые детали на дороге: номера автомобилей, дорожное полотно, знаки и указатели, сигналы светофора и т.д. Современный стильный NAVITEL R480 2K станет вашим надежным помощником на любой дороге и в любое время суток. Благодаря панорамному углу обзора 160° видеорегистратор захватывает при съемке широкий участок дороги впереди автомобиля, а также обочину и тротуары. Входящая в комплект Full HD камера заднего вида позволяет фиксировать события, происходящие позади автомобиля. Дополнительная камера крепится на заднем стекле автомобиля при помощи 3М-скотча и имеет 136-градусный угол обзора, захватывая даже «слепые» зоны. Объектив задней камеры поддерживает вращение на 360 градусов, что позволит, при необходимости, вести с ее помощью съемки и внутри салона авто.



Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth

Отзывы о товаре Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр.

Источник: Яндекс Маркет
09.02.2026
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл как и обещали. удобные на мокрой плитке не скользят, это было очень важно. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Александр с.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, за такую цену самое то, Хорошенькие, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
мягкие,удобные.сильно маломерят,43 размер подошло на 40
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки классные но маломерят на 42 заказывал 44-45 но на широкую ногу малы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
цвет как на фото. немного отличаются моделью, но для Китая это нормально) На узкую ногу. Я ношу 41-42, но у меня нога широкая, полное плоскостопие. Мне оказались узкие, но по длине 44-45 как раз. А у дочери 39 размер, ей великоваты, но ей понравились, таскает, когда в гости приезжает. В общем, хоть и не на мою ногу оказались, но сами по себе понравились. на моём фото цвет искажён, в реале цвет как на фото продавца.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
замечательные Сланцы. очень лёгкие, мягкие, красивые. на 39 размер взяла 40-41. хорошо подошли.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
шлепки классные , по размеру подошли на 39 заказала 40-41 (25.5 стелька у меня )
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Тина

Достоинства:


Комментарий:
отличные тапки, лёгкие, удобные, симпатичные легко помыть, почистить. за такие деньги, невероятно хорошая покупка. взяла несколько пар, чтобы гости приходили и в новых щеголяли. Есть опаска, по-мокрому не стоит, может быть скользко. Не проверяла.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
на мой 37 р ,в объёме маловаты,за такую цену оставила,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Nadezhda Rumyantseva

Достоинства:


Комментарий:
маломерит на один размер. Ношу 37, взяла 38. Подходит. Тапочки мягкие, удобные.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Яна С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапотули,заказываю второй раз,первые понравились и моему коту,сгрыз
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Надежда О.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные, мягкие, резиновые. В баню и на пляж можно ходить.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Тапки пришли хорошие, но на свой 39 взяла по отзывам размером больше, итог они очень велики оказались, забрала конечно, подарю подруге.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольные. Мягкие, как на картинке. Маломерки на 38 заказала 40-41, подошли
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз один и тот же размер, только в этот раз они почему-то оказались меньше.Так тапки неплохие
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, мягкие, взяла 40-41 на 38, они мне длинноваты. У него 39-40, ему хорошо
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
не плохие тапочки,учитывая цену,ожидания оправдали.ношу 38й,заказала 40-41.как раз
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Ирина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Я даже не ожидала, что за таку цену можно приобрести такие качественные и мягкие шлëпки. Спасибо большое.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Слава С.

Достоинства:


Комментарий:
до этого заказывал вообще другие были. и подошва толстая и тд. эти-дешевая пародия на те.......
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Роман И.

Достоинства:


Комментарий:
очень очень маломеряти узкие на 40р нужно брать43-44
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Нина Я.

Достоинства:


Комментарий:
заказала размер. 40-41 они на 38-39размер подошли.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Даша

Достоинства:


Комментарий:
Написано что размер 40-41 А в итоге получается 36-37
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные! Но маломерят на 2 размера. У меня 38, выписала 40-41.Подошли как раз
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Туник Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобные, но сильно маломерят. 40- 41 на 39 размер малы.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Зульфия Я.

Достоинства:


Комментарий:
Купила вторую пару. Первая пара была черная,эта темно серая.Тапочки понравились.Ношу дома.Стелька с массажным эффектом.Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные шлепки, маломерят. На 39 р брала 40-41р.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Виктория З.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно за такую цену. В жизни обычно покупаю 38-39. Здесь взяла 40-41, размер подошёл
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Анна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки хорошие, качество супер, но один минус маломерят на размера 2 точно
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки заказывала 40-41 на 38-39.Но очень мягкие, приятные и лёгкие.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
елена еремина

Достоинства:


Комментарий:
хороший, качественный товар! надо брать на несколько размеров больше! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Елизавета А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень даже хорошие шлепанцы на лето! Взяла на дачу и мужу и себе! Очень радует цена!!! Доставка конечно долгая но зима ещё длинней! К покупке очень даже советую! Маломерят!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор NAVITEL R480 2K оснащен сенсором SONY IMX335 с разрешением съемки 2K (2560х1440). Сверхчувствительная матрица обеспечивает максимальное качество и четкость изображения как днем, так и в условиях низкой освещенности, позволяя зафиксировать на видео все необходимые детали на дороге: номера автомобилей, дорожное полотно, знаки и указатели, сигналы светофора и т.д. Современный стильный NAVITEL R480 2K станет вашим надежным помощником на любой дороге и в любое время суток. Благодаря панорамному углу обзора 160° видеорегистратор захватывает при съемке широкий участок дороги впереди автомобиля, а также обочину и тротуары. Входящая в комплект Full HD камера заднего вида позволяет фиксировать события, происходящие позади автомобиля. Дополнительная камера крепится на заднем стекле автомобиля при помощи 3М-скотча и имеет 136-градусный угол обзора, захватывая даже «слепые» зоны. Объектив задней камеры поддерживает вращение на 360 градусов, что позволит, при необходимости, вести с ее помощью съемки и внутри салона авто.


Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2026
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл как и обещали. удобные на мокрой плитке не скользят, это было очень важно. спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Александр с.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, за такую цену самое то, Хорошенькие, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
мягкие,удобные.сильно маломерят,43 размер подошло на 40
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки классные но маломерят на 42 заказывал 44-45 но на широкую ногу малы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
цвет как на фото. немного отличаются моделью, но для Китая это нормально) На узкую ногу. Я ношу 41-42, но у меня нога широкая, полное плоскостопие. Мне оказались узкие, но по длине 44-45 как раз. А у дочери 39 размер, ей великоваты, но ей понравились, таскает, когда в гости приезжает. В общем, хоть и не на мою ногу оказались, но сами по себе понравились. на моём фото цвет искажён, в реале цвет как на фото продавца.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
замечательные Сланцы. очень лёгкие, мягкие, красивые. на 39 размер взяла 40-41. хорошо подошли.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Наталья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
шлепки классные , по размеру подошли на 39 заказала 40-41 (25.5 стелька у меня )
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Тина

Достоинства:


Комментарий:
отличные тапки, лёгкие, удобные, симпатичные легко помыть, почистить. за такие деньги, невероятно хорошая покупка. взяла несколько пар, чтобы гости приходили и в новых щеголяли. Есть опаска, по-мокрому не стоит, может быть скользко. Не проверяла.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
на мой 37 р ,в объёме маловаты,за такую цену оставила,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Nadezhda Rumyantseva

Достоинства:


Комментарий:
маломерит на один размер. Ношу 37, взяла 38. Подходит. Тапочки мягкие, удобные.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Яна С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапотули,заказываю второй раз,первые понравились и моему коту,сгрыз
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Надежда О.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные, мягкие, резиновые. В баню и на пляж можно ходить.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Тапки пришли хорошие, но на свой 39 взяла по отзывам размером больше, итог они очень велики оказались, забрала конечно, подарю подруге.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольные. Мягкие, как на картинке. Маломерки на 38 заказала 40-41, подошли
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз один и тот же размер, только в этот раз они почему-то оказались меньше.Так тапки неплохие
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, мягкие, взяла 40-41 на 38, они мне длинноваты. У него 39-40, ему хорошо
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
не плохие тапочки,учитывая цену,ожидания оправдали.ношу 38й,заказала 40-41.как раз
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Ирина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Я даже не ожидала, что за таку цену можно приобрести такие качественные и мягкие шлëпки. Спасибо большое.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Слава С.

Достоинства:


Комментарий:
до этого заказывал вообще другие были. и подошва толстая и тд. эти-дешевая пародия на те.......
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Роман И.

Достоинства:


Комментарий:
очень очень маломеряти узкие на 40р нужно брать43-44
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Нина Я.

Достоинства:


Комментарий:
заказала размер. 40-41 они на 38-39размер подошли.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Даша

Достоинства:


Комментарий:
Написано что размер 40-41 А в итоге получается 36-37
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные! Но маломерят на 2 размера. У меня 38, выписала 40-41.Подошли как раз
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Туник Е.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобные, но сильно маломерят. 40- 41 на 39 размер малы.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Зульфия Я.

Достоинства:


Комментарий:
Купила вторую пару. Первая пара была черная,эта темно серая.Тапочки понравились.Ношу дома.Стелька с массажным эффектом.Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные шлепки, маломерят. На 39 р брала 40-41р.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Виктория З.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно за такую цену. В жизни обычно покупаю 38-39. Здесь взяла 40-41, размер подошёл
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Анна Ф.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки хорошие, качество супер, но один минус маломерят на размера 2 точно
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки заказывала 40-41 на 38-39.Но очень мягкие, приятные и лёгкие.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
елена еремина

Достоинства:


Комментарий:
хороший, качественный товар! надо брать на несколько размеров больше! рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Елизавета А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень даже хорошие шлепанцы на лето! Взяла на дачу и мужу и себе! Очень радует цена!!! Доставка конечно долгая но зима ещё длинней! К покупке очень даже советую! Маломерят!


Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр. - данный товар вы можете купить по цене 8990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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