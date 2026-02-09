Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр.
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр.
Видеорегистратор NAVITEL R480 2K оснащен сенсором SONY IMX335 с разрешением съемки 2K (2560х1440). Сверхчувствительная матрица обеспечивает максимальное качество и четкость изображения как днем, так и в условиях низкой освещенности, позволяя зафиксировать на видео все необходимые детали на дороге: номера автомобилей, дорожное полотно, знаки и указатели, сигналы светофора и т.д. Современный стильный NAVITEL R480 2K станет вашим надежным помощником на любой дороге и в любое время суток. Благодаря панорамному углу обзора 160° видеорегистратор захватывает при съемке широкий участок дороги впереди автомобиля, а также обочину и тротуары. Входящая в комплект Full HD камера заднего вида позволяет фиксировать события, происходящие позади автомобиля. Дополнительная камера крепится на заднем стекле автомобиля при помощи 3М-скотча и имеет 136-градусный угол обзора, захватывая даже «слепые» зоны. Объектив задней камеры поддерживает вращение на 360 градусов, что позволит, при необходимости, вести с ее помощью съемки и внутри салона авто.
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Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл как и обещали. удобные на мокрой плитке не скользят, это было очень важно. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, за такую цену самое то, Хорошенькие, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
мягкие,удобные.сильно маломерят,43 размер подошло на 40
Достоинства:
Комментарий:
тапочки классные но маломерят на 42 заказывал 44-45 но на широкую ногу малы
Достоинства:
Комментарий:
цвет как на фото. немного отличаются моделью, но для Китая это нормально) На узкую ногу. Я ношу 41-42, но у меня нога широкая, полное плоскостопие. Мне оказались узкие, но по длине 44-45 как раз. А у дочери 39 размер, ей великоваты, но ей понравились, таскает, когда в гости приезжает. В общем, хоть и не на мою ногу оказались, но сами по себе понравились. на моём фото цвет искажён, в реале цвет как на фото продавца.
Достоинства:
Комментарий:
замечательные Сланцы. очень лёгкие, мягкие, красивые. на 39 размер взяла 40-41. хорошо подошли.
Достоинства:
Комментарий:
шлепки классные , по размеру подошли на 39 заказала 40-41 (25.5 стелька у меня )
Достоинства:
Комментарий:
отличные тапки, лёгкие, удобные, симпатичные легко помыть, почистить. за такие деньги, невероятно хорошая покупка. взяла несколько пар, чтобы гости приходили и в новых щеголяли. Есть опаска, по-мокрому не стоит, может быть скользко. Не проверяла.
Достоинства:
Комментарий:
на мой 37 р ,в объёме маловаты,за такую цену оставила,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
маломерит на один размер. Ношу 37, взяла 38. Подходит. Тапочки мягкие, удобные.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапотули,заказываю второй раз,первые понравились и моему коту,сгрыз
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные, мягкие, резиновые. В баню и на пляж можно ходить.
Достоинства:
Комментарий:
Тапки пришли хорошие, но на свой 39 взяла по отзывам размером больше, итог они очень велики оказались, забрала конечно, подарю подруге.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольные. Мягкие, как на картинке. Маломерки на 38 заказала 40-41, подошли
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз один и тот же размер, только в этот раз они почему-то оказались меньше.Так тапки неплохие
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, мягкие, взяла 40-41 на 38, они мне длинноваты. У него 39-40, ему хорошо
Достоинства:
Комментарий:
не плохие тапочки,учитывая цену,ожидания оправдали.ношу 38й,заказала 40-41.как раз
Достоинства:
Комментарий:
Я даже не ожидала, что за таку цену можно приобрести такие качественные и мягкие шлëпки. Спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
до этого заказывал вообще другие были. и подошва толстая и тд. эти-дешевая пародия на те.......
Достоинства:
Комментарий:
очень очень маломеряти узкие на 40р нужно брать43-44
Достоинства:
Комментарий:
заказала размер. 40-41 они на 38-39размер подошли.
Достоинства:
Комментарий:
Написано что размер 40-41 А в итоге получается 36-37
Достоинства:
Комментарий:
Отличные! Но маломерят на 2 размера. У меня 38, выписала 40-41.Подошли как раз
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобные, но сильно маломерят. 40- 41 на 39 размер малы.
Достоинства:
Комментарий:
Купила вторую пару. Первая пара была черная,эта темно серая.Тапочки понравились.Ношу дома.Стелька с массажным эффектом.Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные шлепки, маломерят. На 39 р брала 40-41р.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно за такую цену. В жизни обычно покупаю 38-39. Здесь взяла 40-41, размер подошёл
Достоинства:
Комментарий:
тапочки хорошие, качество супер, но один минус маломерят на размера 2 точно
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки заказывала 40-41 на 38-39.Но очень мягкие, приятные и лёгкие.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, качественный товар! надо брать на несколько размеров больше! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень даже хорошие шлепанцы на лето! Взяла на дачу и мужу и себе! Очень радует цена!!! Доставка конечно долгая но зима ещё длинней! К покупке очень даже советую! Маломерят!
Отзывы о товаре Видеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл как и обещали. удобные на мокрой плитке не скользят, это было очень важно. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично, за такую цену самое то, Хорошенькие, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
мягкие,удобные.сильно маломерят,43 размер подошло на 40
Достоинства:
Комментарий:
тапочки классные но маломерят на 42 заказывал 44-45 но на широкую ногу малы
Достоинства:
Комментарий:
цвет как на фото. немного отличаются моделью, но для Китая это нормально) На узкую ногу. Я ношу 41-42, но у меня нога широкая, полное плоскостопие. Мне оказались узкие, но по длине 44-45 как раз. А у дочери 39 размер, ей великоваты, но ей понравились, таскает, когда в гости приезжает. В общем, хоть и не на мою ногу оказались, но сами по себе понравились. на моём фото цвет искажён, в реале цвет как на фото продавца.
Достоинства:
Комментарий:
замечательные Сланцы. очень лёгкие, мягкие, красивые. на 39 размер взяла 40-41. хорошо подошли.
Достоинства:
Комментарий:
шлепки классные , по размеру подошли на 39 заказала 40-41 (25.5 стелька у меня )
Достоинства:
Комментарий:
отличные тапки, лёгкие, удобные, симпатичные легко помыть, почистить. за такие деньги, невероятно хорошая покупка. взяла несколько пар, чтобы гости приходили и в новых щеголяли. Есть опаска, по-мокрому не стоит, может быть скользко. Не проверяла.
Достоинства:
Комментарий:
на мой 37 р ,в объёме маловаты,за такую цену оставила,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
маломерит на один размер. Ношу 37, взяла 38. Подходит. Тапочки мягкие, удобные.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапотули,заказываю второй раз,первые понравились и моему коту,сгрыз
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные, мягкие, резиновые. В баню и на пляж можно ходить.
Достоинства:
Комментарий:
Тапки пришли хорошие, но на свой 39 взяла по отзывам размером больше, итог они очень велики оказались, забрала конечно, подарю подруге.
Достоинства:
Комментарий:
Прикольные. Мягкие, как на картинке. Маломерки на 38 заказала 40-41, подошли
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз один и тот же размер, только в этот раз они почему-то оказались меньше.Так тапки неплохие
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, мягкие, взяла 40-41 на 38, они мне длинноваты. У него 39-40, ему хорошо
Достоинства:
Комментарий:
не плохие тапочки,учитывая цену,ожидания оправдали.ношу 38й,заказала 40-41.как раз
Достоинства:
Комментарий:
Я даже не ожидала, что за таку цену можно приобрести такие качественные и мягкие шлëпки. Спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
до этого заказывал вообще другие были. и подошва толстая и тд. эти-дешевая пародия на те.......
Достоинства:
Комментарий:
очень очень маломеряти узкие на 40р нужно брать43-44
Достоинства:
Комментарий:
заказала размер. 40-41 они на 38-39размер подошли.
Достоинства:
Комментарий:
Написано что размер 40-41 А в итоге получается 36-37
Достоинства:
Комментарий:
Отличные! Но маломерят на 2 размера. У меня 38, выписала 40-41.Подошли как раз
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобные, но сильно маломерят. 40- 41 на 39 размер малы.
Достоинства:
Комментарий:
Купила вторую пару. Первая пара была черная,эта темно серая.Тапочки понравились.Ношу дома.Стелька с массажным эффектом.Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные шлепки, маломерят. На 39 р брала 40-41р.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно за такую цену. В жизни обычно покупаю 38-39. Здесь взяла 40-41, размер подошёл
Достоинства:
Комментарий:
тапочки хорошие, качество супер, но один минус маломерят на размера 2 точно
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки заказывала 40-41 на 38-39.Но очень мягкие, приятные и лёгкие.
Достоинства:
Комментарий:
хороший, качественный товар! надо брать на несколько размеров больше! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень даже хорошие шлепанцы на лето! Взяла на дачу и мужу и себе! Очень радует цена!!! Доставка конечно долгая но зима ещё длинней! К покупке очень даже советую! Маломерят!