Top.Mail.Ru
Видеорегистратор TrendVision X1 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор TrendVision X1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 1
Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 2
Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 3
Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 4
Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 5
Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 6
Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 7
Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 1
  • Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 2
  • Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 3
  • Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 4
  • Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 5
  • Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 6
  • Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 7
  • Видеорегистратор Trendvision X1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
7 910 руб.  11 985 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 473565
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеорегистратор TrendVision X1
7 910 руб. -34%
11 985 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
400

Описание товара Видеорегистратор TrendVision X1

TrendVision X1 – видеорегистратор в компактном корпусе. Является оптимальным выбором для тех, кто хочет получить максимум пользы от устройства. Мощный процессор и передовая матрица дают возможность получить идеальное по качеству Full HD видео в любое время суток. Магнитное крепление значительно облегчает процесс использования регистратора. TrendVision X1 оснащен GPS – информером с самой актуальной на сегодняшний день базой данных, которая регулярно обновляется. Расположение GPS – модуля в креплении позволяет минимизировать помехи при работе устройства. Встроенный Wi-Fi даст возможность в случае необходимости быстро перенести видео на смартфон.



Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радиостанции, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth

Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision X1




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Описание
TrendVision X1 – видеорегистратор в компактном корпусе. Является оптимальным выбором для тех, кто хочет получить максимум пользы от устройства. Мощный процессор и передовая матрица дают возможность получить идеальное по качеству Full HD видео в любое время суток. Магнитное крепление значительно облегчает процесс использования регистратора. TrendVision X1 оснащен GPS – информером с самой актуальной на сегодняшний день базой данных, которая регулярно обновляется. Расположение GPS – модуля в креплении позволяет минимизировать помехи при работе устройства. Встроенный Wi-Fi даст возможность в случае необходимости быстро перенести видео на смартфон.


Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радиостанции, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор TrendVision X1 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...