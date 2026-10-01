Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
5
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Камера заднего вида
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
В наличии
Код товара: 641171
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 990 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Высота, см
31.2
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
зеркало заднего вида
Ширина, см
8.2
Комплектация
устройство, выносная камера, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
5
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Выносная камера
есть
Камера заднего вида
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х12х7
Вес, г.
655
Описание товара Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339
NAVITEL MR255 Night Vision - зеркало заднего вида c видеорегистратором и дополнительной камерой заднего вида. Устройство поддерживает двухканальную запись в формате Full HD 1920x1080, сохраняя снятые материалы на карту памяти объемом до 256 Гб. Оно оснащено 5-дюймовым IPS-дисплеем, позволяющим просмотреть записанные видеофайлы прямо на экране видеорегистратора. Удобные крепления позволяют легко и быстро установить видеорегистратор на штатное зеркало заднего вида, что делает его практически незаметным.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 920 руб. 13 790 руб.1980 руб. в СплитВидеорегистратор SilverStone F1 CityScanner черный
-
В наличииЦена 8 000 руб. 8 790 руб.2000 руб. в СплитВидеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi
-
В наличииЦена 8 300 руб.2075 руб. в СплитВидеорегистратор Silverstone F1 Taxi 3 4K черный 2160x3840 2160p...
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитВидеорегистратор Pioneer VREC-DZ600
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитВидеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2...
-
В наличииЦена 8 990 руб.2248 руб. в СплитВидеорегистратор Navitel R480 2K черный 1440x2560 1440p 160гр.
-
В наличииЦена 9 210 руб.2303 руб. в СплитВидеорегистратор TrendVision Combo F10
-
В наличииЦена 9 250 руб.2313 руб. в СплитВидеорегистратор TrendVision Proof PRO GPS
-
В наличииЦена 9 440 руб.2360 руб. в СплитВидеорегистратор Neoline Argus черный 2160x3840 140гр. GPS Sigma...
-
В наличииЦена 10 210 руб.2553 руб. в СплитВидеорегистратор Neoline SmartWay A100 черный 8Mpix 2160x3840 16...
-
В наличииЦена 10 220 руб.2555 руб. в СплитВидеорегистратор с радар-детектором Sho-Me Combo Note WiFi DUO G...
-
В наличииЦена 10 630 руб. 14 000 руб.2658 руб. в СплитВидеорегистратор AdvoCam-FD-Combo
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы 2 в 1
Высота, см
31.2
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
зеркало заднего вида
Ширина, см
8.2
Комплектация
устройство, выносная камера, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
5
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Выносная камера
есть
Развернуть
Камера заднего вида
есть
Режим записи
циклическая, запись без разрывов
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
NAVITEL MR255 Night Vision - зеркало заднего вида c видеорегистратором и дополнительной камерой заднего вида. Устройство поддерживает двухканальную запись в формате Full HD 1920x1080, сохраняя снятые материалы на карту памяти объемом до 256 Гб. Оно оснащено 5-дюймовым IPS-дисплеем, позволяющим просмотреть записанные видеофайлы прямо на экране видеорегистратора. Удобные крепления позволяют легко и быстро установить видеорегистратор на штатное зеркало заднего вида, что делает его практически незаметным.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080), С выносной камерой, С двумя камерами, С камерой заднего вида, С микрофоном, Мини
Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339 - по цене 7990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор Navitel MR255 NV серый 2Mpix 1080x1920 1080p 160гр. MSTAR MSC8339