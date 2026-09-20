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Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo

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Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo - фото 4
Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo - фото 5
Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo - фото 1
  • Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo - фото 2
  • Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo - фото 3
  • Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo - фото 4
  • Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo - фото 5
  • Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
10 320 руб.  14 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543581
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Характеристики

Бренд
ADVOCAM
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х9
Вес, г.
525

Описание товара Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo

Автомобильный регистратор Dash Cam 360 G300H оснащен широкоугольным объективом на 160град, который позволяет минимизировать количество слепых зон и контролировать одновременно большую территорию. Камера снимает с частотой 30 кадров в секунду и с максимальным разрешением Super HD, 2304x1296 пикс. Днем, ночью и в условиях низкой освещенности дороги dash cam 360 G300H снимает высококачественные цветные видео.

Отзывы о товаре Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ADVOCAM
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный регистратор Dash Cam 360 G300H оснащен широкоугольным объективом на 160град, который позволяет минимизировать количество слепых зон и контролировать одновременно большую территорию. Камера снимает с частотой 30 кадров в секунду и с максимальным разрешением Super HD, 2304x1296 пикс. Днем, ночью и в условиях низкой освещенности дороги dash cam 360 G300H снимает высококачественные цветные видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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