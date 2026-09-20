Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%10 320 руб. 14 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 543581
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х9
Вес, г.
525
Описание товара Видеорегистратор AdvoCam-FD-Combo
Автомобильный регистратор Dash Cam 360 G300H оснащен широкоугольным объективом на 160град, который позволяет минимизировать количество слепых зон и контролировать одновременно большую территорию. Камера снимает с частотой 30 кадров в секунду и с максимальным разрешением Super HD, 2304x1296 пикс. Днем, ночью и в условиях низкой освещенности дороги dash cam 360 G300H снимает высококачественные цветные видео.
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Автомобильный регистратор Dash Cam 360 G300H оснащен широкоугольным объективом на 160град, который позволяет минимизировать количество слепых зон и контролировать одновременно большую территорию. Камера снимает с частотой 30 кадров в секунду и с максимальным разрешением Super HD, 2304x1296 пикс. Днем, ночью и в условиях низкой освещенности дороги dash cam 360 G300H снимает высококачественные цветные видео.
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