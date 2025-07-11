Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705875
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х5
Вес, г.
350
Описание товара Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G
- 4G-подключение и удалённый доступ 24/7 к местоположению и изображению с регистратора
- Моментальные оповещения на смартфон о "тревожных" событиях (в т.ч. при срабатывании датчика удара)
- Функция "Электронное ограждение" для контроля через смартфон въезда/выезда автомобиля из заранее заданной зоны на карте
- Интеллектуальная система защиты на парковке, включающая в себя 3 режима, которые идеально подходят под самые разные ситуации
- Моментальный поиск автомобиля на карте производится удалённо из любой точки мира прямо через смартфон
- Встроенный GPS-модуль фиксирует в файлах видеороликов дату, время, скорость и маршрут движения автомобиля
- Управление через мобильное приложение: просмотр записей, изменение настроек, и отслеживание состояния автомобиля удалённо.
- Светочувствительная матрица от GalaxyCore, которая обеспечивает чёткое изображение в Full HD разрешении
- Датчик удара (G-сенсор) для сохранения видеоролика от перезаписи при любом резком изменении скорости автомобиля (в т.ч. при столкновении)
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
- 4G-подключение и удалённый доступ 24/7 к местоположению и изображению с регистратора
- Моментальные оповещения на смартфон о "тревожных" событиях (в т.ч. при срабатывании датчика удара)
- Функция "Электронное ограждение" для контроля через смартфон въезда/выезда автомобиля из заранее заданной зоны на карте
- Интеллектуальная система защиты на парковке, включающая в себя 3 режима, которые идеально подходят под самые разные ситуации
- Моментальный поиск автомобиля на карте производится удалённо из любой точки мира прямо через смартфон
- Встроенный GPS-модуль фиксирует в файлах видеороликов дату, время, скорость и маршрут движения автомобиля
- Управление через мобильное приложение: просмотр записей, изменение настроек, и отслеживание состояния автомобиля удалённо.
- Светочувствительная матрица от GalaxyCore, которая обеспечивает чёткое изображение в Full HD разрешении
- Датчик удара (G-сенсор) для сохранения видеоролика от перезаписи при любом резком изменении скорости автомобиля (в т.ч. при столкновении)
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Достоинства:
Комментарий:
работает. позволяет постоянно мониторить, что происходит вокруг машины (естественно с той стороны, куда направлена камера)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный видеоригистратор. Покупал в подарок, все установили и сразу заработало. Себе такой захотел!
Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G
Достоинства:
Комментарий:
работает. позволяет постоянно мониторить, что происходит вокруг машины (естественно с той стороны, куда направлена камера)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный видеоригистратор. Покупал в подарок, все установили и сразу заработало. Себе такой захотел!