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Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G

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Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото 1
Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото 2
Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото 3
Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото 4
Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото 5
Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото 2
  • Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото 3
  • Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото 4
  • Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото 5
  • Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705875
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Характеристики

Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х5
Вес, г.
350

Описание товара Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G

Ключевые особенности устройства:
- 4G-подключение и удалённый доступ 24/7 к местоположению и изображению с регистратора
- Моментальные оповещения на смартфон о "тревожных" событиях (в т.ч. при срабатывании датчика удара)
- Функция "Электронное ограждение" для контроля через смартфон въезда/выезда автомобиля из заранее заданной зоны на карте
- Интеллектуальная система защиты на парковке, включающая в себя 3 режима, которые идеально подходят под самые разные ситуации
- Моментальный поиск автомобиля на карте производится удалённо из любой точки мира прямо через смартфон
- Встроенный GPS-модуль фиксирует в файлах видеороликов дату, время, скорость и маршрут движения автомобиля
- Управление через мобильное приложение: просмотр записей, изменение настроек, и отслеживание состояния автомобиля удалённо.
- Светочувствительная матрица от GalaxyCore, которая обеспечивает чёткое изображение в Full HD разрешении
- Датчик удара (G-сенсор) для сохранения видеоролика от перезаписи при любом резком изменении скорости автомобиля (в т.ч. при столкновении)

Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G

Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает. позволяет постоянно мониторить, что происходит вокруг машины (естественно с той стороны, куда направлена камера)
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Роман З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный видеоригистратор. Покупал в подарок, все установили и сразу заработало. Себе такой захотел!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
Ключевые особенности устройства:
- 4G-подключение и удалённый доступ 24/7 к местоположению и изображению с регистратора
- Моментальные оповещения на смартфон о "тревожных" событиях (в т.ч. при срабатывании датчика удара)
- Функция "Электронное ограждение" для контроля через смартфон въезда/выезда автомобиля из заранее заданной зоны на карте
- Интеллектуальная система защиты на парковке, включающая в себя 3 режима, которые идеально подходят под самые разные ситуации
- Моментальный поиск автомобиля на карте производится удалённо из любой точки мира прямо через смартфон
- Встроенный GPS-модуль фиксирует в файлах видеороликов дату, время, скорость и маршрут движения автомобиля
- Управление через мобильное приложение: просмотр записей, изменение настроек, и отслеживание состояния автомобиля удалённо.
- Светочувствительная матрица от GalaxyCore, которая обеспечивает чёткое изображение в Full HD разрешении
- Датчик удара (G-сенсор) для сохранения видеоролика от перезаписи при любом резком изменении скорости автомобиля (в т.ч. при столкновении)
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.07.2025
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает. позволяет постоянно мониторить, что происходит вокруг машины (естественно с той стороны, куда направлена камера)
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Роман З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный видеоригистратор. Покупал в подарок, все установили и сразу заработало. Себе такой захотел!


Видеорегистратор TrendVision Online Sky 4G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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