Видеорегистратор-зеркало TrendVision CarPlay Mirror
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Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
11
Кол-во камер
2
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Датчик удара (G-сенсор)
да
Навигатор
Да
Наличие радар детектора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%16 060 руб. 18 000 руб.
В наличии
Код товара: 632916
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16 060 руб. -11%
18 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
11
Кол-во камер
2
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Навигатор
Да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х12х7
Вес, г.
765
Описание товара Видеорегистратор-зеркало TrendVision CarPlay Mirror
Видеорегистратор-зеркало TrendVision CarPlay Mirror TrendVision CarPlay Mirror 2-камерный автомобильный видеорегистратор-зеркало с качеством съёмки 4К или реальным 2К. Благодаря современной технологии Apple CarPlay и Android Auto можно транслировать приложения со смартфона прямо на большой сенсорный IPS экран устройства. Все это дополнено обширным классическим функционалом подобного вида устройств TrendVision и гибкой настройкой большого количества параметров. (ВНИМАНИЕ!) Для работы функций CarPlay и Android Auto на телефоне должна быть оформлена подписка Яндекс Плюс.
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Теги товара: С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
11
Кол-во камер
2
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Навигатор
Да
Наличие радар детектора
нет
Развернуть
Датчик движения
нет
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор-зеркало TrendVision CarPlay Mirror TrendVision CarPlay Mirror 2-камерный автомобильный видеорегистратор-зеркало с качеством съёмки 4К или реальным 2К. Благодаря современной технологии Apple CarPlay и Android Auto можно транслировать приложения со смартфона прямо на большой сенсорный IPS экран устройства. Все это дополнено обширным классическим функционалом подобного вида устройств TrendVision и гибкой настройкой большого количества параметров. (ВНИМАНИЕ!) Для работы функций CarPlay и Android Auto на телефоне должна быть оформлена подписка Яндекс Плюс.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Радар-детекторы, Радиостанции, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Радар-детекторы, Радиостанции, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Достоинства:
Комментарий:
просто супер, всё на русском
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает, изображение качественное
Достоинства:
Комментарий:
Удобный в использовании,легкая настройка Хорошо смотрится Подключила чтобы проверить работу,покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Отличный регистратор, качество съёмки превосходное. Множество функций и приятный бонус карта на 64 Гиг. Беру уже второй. Рекомендую к эксплуатации. Относительно недорогой.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил зеркало,работает,флешка есть,проверю остальное как работает,и дополню,а так первое впечатление Дополняю: к зеркалу можно подключиться через вай фай музыку с телефона подключить,карты навигатор можно подключить короче однозначно лично я Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает.Как зеркало заднего вида ,в выключенном состоянии, сильно затемняет.
Достоинства:
Комментарий:
еще не проверял,в отъезде,но думаю все должно быть хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Качество видео приятно удивило,своих денег однозначно стоит
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает как в описании, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
офигенный видео регистратор, только ещё заднюю камеру не подключал. Смотреть запись или онлайн можно с телефона через приложение. Качество отличное!
Достоинства:
Комментарий:
Качество крутое, установка заняла около часа! Очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Как зеркало хорошее. Андроид авто работает. Как видеорегистратор - разочарование. Картинка более чёткая в режиме Full HD 25 кадров в секунду . В разрешениях : 2К -20 кадров в секунду и 4К - 15 кадров в секунду- изображение размытое. Можно разобрать картинку только когда машина стоИт. Задняя камера в ночном режиме снимает отлично. Но... по горизонтали она кривая. пришлось гнуть кронштейн, чтобы выставить её в горизонталь.
Достоинства:
Комментарий:
отличное зеркало все на русском языке
Достоинства:
Комментарий:
хороший видеорегистратор. установил всё работает
Достоинства:
Комментарий:
отличное зеркало к телефону подключается качество видео хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, но пока не могу подключить мобильник.
Достоинства:
Комментарий:
подключил пока работает доставка прекрасноя щелково михаил
Достоинства:
Комментарий:
отлично всё работает на ура!!!!!!!!!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар для своей цены. Полноценный Андроид авто, 2 камеры регистрации.
Достоинства:
Комментарий:
все работает андроид авто работает. но к приложению видуре не могу подключиться нужен пароль от wi hi какой он?
Достоинства:
Комментарий:
Отличный регистратор за свои деньги. Много функций и возможностей.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает только поставил
Достоинства:
Комментарий:
Модель интересная, в первый раз таким пользуюсь. Качество видео хорошее, даже в темное время суток и в дождь! С подключением все просто, разобрался быстро, можно подключиться к телефону, управлять навигатором, музыкой! все функции работают, а не просто для галочки! Посмотрим как дальше себя покажет, но радует что год гарантии.
Достоинства:
Отличный регистратор цена качество
Достоинства:
Модель свежая, вышла недавно. Люблю новинки и формат видеорегистратор-зеркало. Поддерживает реальное качество съёмки в 2К + масштабируется до 4К. Картинка на выходе детализированная, цветопередача и видимость номеров ночью вполне себе чёткие. У этой модели есть возможность транслировать приложения со смартфона на зеркало через Android Auto или Apple CarPlay. Для трансляции необходима подписка Яндекс.Плюс.Также есть передача звука с зеркала на штатную аудиосистему автомобиля - тоже полезно.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Могу советовать, прошивки будут обновляться - может ещё фишки завезут.
Видеорегистратор-зеркало TrendVision CarPlay Mirror - по цене 16060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор-зеркало TrendVision CarPlay Mirror
Достоинства:
Комментарий:
просто супер, всё на русском
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает, изображение качественное
Достоинства:
Комментарий:
Удобный в использовании,легкая настройка Хорошо смотрится Подключила чтобы проверить работу,покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Отличный регистратор, качество съёмки превосходное. Множество функций и приятный бонус карта на 64 Гиг. Беру уже второй. Рекомендую к эксплуатации. Относительно недорогой.
Достоинства:
Комментарий:
Подключил зеркало,работает,флешка есть,проверю остальное как работает,и дополню,а так первое впечатление Дополняю: к зеркалу можно подключиться через вай фай музыку с телефона подключить,карты навигатор можно подключить короче однозначно лично я Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает.Как зеркало заднего вида ,в выключенном состоянии, сильно затемняет.
Достоинства:
Комментарий:
еще не проверял,в отъезде,но думаю все должно быть хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Качество видео приятно удивило,своих денег однозначно стоит
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает как в описании, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
офигенный видео регистратор, только ещё заднюю камеру не подключал. Смотреть запись или онлайн можно с телефона через приложение. Качество отличное!
Достоинства:
Комментарий:
Качество крутое, установка заняла около часа! Очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Как зеркало хорошее. Андроид авто работает. Как видеорегистратор - разочарование. Картинка более чёткая в режиме Full HD 25 кадров в секунду . В разрешениях : 2К -20 кадров в секунду и 4К - 15 кадров в секунду- изображение размытое. Можно разобрать картинку только когда машина стоИт. Задняя камера в ночном режиме снимает отлично. Но... по горизонтали она кривая. пришлось гнуть кронштейн, чтобы выставить её в горизонталь.
Достоинства:
Комментарий:
отличное зеркало все на русском языке
Достоинства:
Комментарий:
хороший видеорегистратор. установил всё работает
Достоинства:
Комментарий:
отличное зеркало к телефону подключается качество видео хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, но пока не могу подключить мобильник.
Достоинства:
Комментарий:
подключил пока работает доставка прекрасноя щелково михаил
Достоинства:
Комментарий:
отлично всё работает на ура!!!!!!!!!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар для своей цены. Полноценный Андроид авто, 2 камеры регистрации.
Достоинства:
Комментарий:
все работает андроид авто работает. но к приложению видуре не могу подключиться нужен пароль от wi hi какой он?
Достоинства:
Комментарий:
Отличный регистратор за свои деньги. Много функций и возможностей.
Достоинства:
Комментарий:
пока работает только поставил
Достоинства:
Комментарий:
Модель интересная, в первый раз таким пользуюсь. Качество видео хорошее, даже в темное время суток и в дождь! С подключением все просто, разобрался быстро, можно подключиться к телефону, управлять навигатором, музыкой! все функции работают, а не просто для галочки! Посмотрим как дальше себя покажет, но радует что год гарантии.
Достоинства:
Отличный регистратор цена качество
Достоинства:
Модель свежая, вышла недавно. Люблю новинки и формат видеорегистратор-зеркало. Поддерживает реальное качество съёмки в 2К + масштабируется до 4К. Картинка на выходе детализированная, цветопередача и видимость номеров ночью вполне себе чёткие. У этой модели есть возможность транслировать приложения со смартфона на зеркало через Android Auto или Apple CarPlay. Для трансляции необходима подписка Яндекс.Плюс.Также есть передача звука с зеркала на штатную аудиосистему автомобиля - тоже полезно.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Могу советовать, прошивки будут обновляться - может ещё фишки завезут.