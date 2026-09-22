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Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS

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Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 1
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 2
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 3
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 4
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 5
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 6
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 7
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 8
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 9
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 10
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 11
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
  • Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 1
  • Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 2
  • Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 3
  • Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 4
  • Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 5
  • Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 6
  • Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 7
  • Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 8
  • Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 9
  • Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 10
  • Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 11
  • Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727648
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Характеристики

Бренд
NEOLINE
Комплектация
GPS-антенна, автомобильное зарядное устройство, документация, микрофон, проводная кнопка блокирования файлов от перезаписи, саморезы, стяжки
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х7
Вес, кг.
1.21

Описание товара Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS

Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS

Отзывы о товаре Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS




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Характеристики
Бренд
NEOLINE
Комплектация
GPS-антенна, автомобильное зарядное устройство, документация, микрофон, проводная кнопка блокирования файлов от перезаписи, саморезы, стяжки
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Neoline G-Tech X54 черный 1080x1920 1080p 170гр. GPS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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