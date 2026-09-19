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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II

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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 1
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 2
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 3
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 4
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 5
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 6
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 7
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 1
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 2
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 3
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 4
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 5
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 6
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 7
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366487
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
273

Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II

SilverStone F1™ Taxi (NTK-55F) двухканальное устройство, которое имеет возможность обрабатывать картинку сразу с двух камер. Основная камера, установленная на лобовом стекле, охватывает обзор всей дороги впереди. Вторая внутрисалонная камера фиксирует обстановку внутри ТС. Она вращается на 180° и оснащена инфракрасной подсветкой. Большое количество режимов записи позволит подобрать оптимальный для своих целей. Качество записи обоих каналов, надежность, со дизайн всё это служит залогом популярности модели.

Отзывы о товаре Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
SilverStone F1™ Taxi (NTK-55F) двухканальное устройство, которое имеет возможность обрабатывать картинку сразу с двух камер. Основная камера, установленная на лобовом стекле, охватывает обзор всей дороги впереди. Вторая внутрисалонная камера фиксирует обстановку внутри ТС. Она вращается на 180° и оснащена инфракрасной подсветкой. Большое количество режимов записи позволит подобрать оптимальный для своих целей. Качество записи обоих каналов, надежность, со дизайн всё это служит залогом популярности модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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