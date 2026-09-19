Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366487
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
273
Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II
SilverStone F1™ Taxi (NTK-55F) двухканальное устройство, которое имеет возможность обрабатывать картинку сразу с двух камер. Основная камера, установленная на лобовом стекле, охватывает обзор всей дороги впереди. Вторая внутрисалонная камера фиксирует обстановку внутри ТС. Она вращается на 180° и оснащена инфракрасной подсветкой. Большое количество режимов записи позволит подобрать оптимальный для своих целей. Качество записи обоих каналов, надежность, со дизайн всё это служит залогом популярности модели.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
SilverStone F1™ Taxi (NTK-55F) двухканальное устройство, которое имеет возможность обрабатывать картинку сразу с двух камер. Основная камера, установленная на лобовом стекле, охватывает обзор всей дороги впереди. Вторая внутрисалонная камера фиксирует обстановку внутри ТС. Она вращается на 180° и оснащена инфракрасной подсветкой. Большое количество режимов записи позволит подобрать оптимальный для своих целей. Качество записи обоих каналов, надежность, со дизайн всё это служит залогом популярности модели.
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-55F Taxi II