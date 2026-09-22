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Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр. купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр.

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Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр. - фото 1
Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр. - фото 2
Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр. - фото 3
Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр. - фото 4
Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
9.66
Кол-во камер
2
Угол обзора
170°
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
  • Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр. - фото 1
  • Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр. - фото 2
  • Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр. - фото 3
  • Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр. - фото 4
  • Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727646
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Характеристики

Бренд
NEOLINE
Комплектация
Neoline Easydrive; Камера заднего вида (кабель 6м); Крепление на 3М скотче; Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12-24В) (3,5м)
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
9.66
Кол-во камер
2
Угол обзора
170°
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х9
Вес, г.
910

Описание товара Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр.

Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр.



Теги товара: С двумя камерами

Отзывы о товаре Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр.




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Характеристики
Бренд
NEOLINE
Комплектация
Neoline Easydrive; Камера заднего вида (кабель 6м); Крепление на 3М скотче; Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12-24В) (3,5м)
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
9.66
Кол-во камер
2
Угол обзора
170°
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр.


Теги товара: С двумя камерами
Самовывоз
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Отзывы


Видеорегистратор Neoline EasyDrive 2K Wi-Fi Dual черный 1440x2560 1440p 170гр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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