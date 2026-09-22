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Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629

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Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 1
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 2
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 3
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 4
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 5
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 6
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 7
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 8
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 9
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 10
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 11
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 12
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Датчик удара (G-сенсор)
да
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 1
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 2
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 3
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 4
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 5
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 6
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 7
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 8
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 9
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 10
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 11
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 12
  • Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716964
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Характеристики

Бренд
SHO-ME
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Датчик удара (G-сенсор)
да
Навигатор
Да
Датчик движения
Да
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х11
Вес, г.
510

Описание товара Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629

Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629



Теги товара: , С Bluetooth

Отзывы о товаре Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629




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Характеристики
Бренд
SHO-ME
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Датчик удара (G-сенсор)
да
Навигатор
Да
Датчик движения
Да
Развернуть
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629


Теги товара: , С Bluetooth
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Видеорегистратор Sho-Me A15-GPS/GLONASS WI-FI черный 2160x3840 2160p 140гр. GPS MStar8629 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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