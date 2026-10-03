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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-60F Taxi II купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-60F Taxi II

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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-60F Taxi II
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие радар детектора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
5 450 руб.  7 000 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 331498
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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-60F Taxi II
5 450 руб. -22%
7 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы
Комплектация
видеорегистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
327

Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-60F Taxi II

Компактный видеорегистратор Silverstone весит всего 85 граммов — его почти не чувствует даже небольшая панель. Благодаря двум камерам он фиксирует дорогу и салон одновременно, а широкий угол обзора 140° не оставляет незамеченными важные детали по бокам автомобиля. Разрешение 1920x1080 гарантирует чёткую картинку, а встроенный микрофон записывает все происходящее со звуком. Удобный экран диагональю 1,5 дюйма позволяет сразу просматривать записи. Циклическая запись означает, что память никогда не переполнится — устройство само подменит старые ролики новыми. Датчик движения фиксирует все важные моменты, даже если машина припаркована. Видеорегистратор работает как от аккумулятора ёмкостью 150 мА·ч, так и от гнезда прикуривателя — вы не останетесь без записи в любой ситуации.



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Отзывы о товаре Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-60F Taxi II




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Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы
Комплектация
видеорегистратор, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
2
Угол обзора
140°
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Наличие радар детектора
нет
Развернуть
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
150
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный видеорегистратор Silverstone весит всего 85 граммов — его почти не чувствует даже небольшая панель. Благодаря двум камерам он фиксирует дорогу и салон одновременно, а широкий угол обзора 140° не оставляет незамеченными важные детали по бокам автомобиля. Разрешение 1920x1080 гарантирует чёткую картинку, а встроенный микрофон записывает все происходящее со звуком. Удобный экран диагональю 1,5 дюйма позволяет сразу просматривать записи. Циклическая запись означает, что память никогда не переполнится — устройство само подменит старые ролики новыми. Датчик движения фиксирует все важные моменты, даже если машина припаркована. Видеорегистратор работает как от аккумулятора ёмкостью 150 мА·ч, так и от гнезда прикуривателя — вы не останетесь без записи в любой ситуации.


Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, , Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Самовывоз
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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-60F Taxi II - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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