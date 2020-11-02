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Видеорегистратор Artway AV-600

Артикул: 84911
  • Видеоpегистpатоp Artway AV-600 - фото 1
  • Видеоpегистpатоp Artway AV-600 - фото 2
  • Видеоpегистpатоp Artway AV-600 - фото 3
Видеоpегистpатоp Artway AV-600 - фото 1
Видеоpегистpатоp Artway AV-600 - фото 2
Видеоpегистpатоp Artway AV-600 - фото 3
3 290 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 84911
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендArtway
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора120°
Кол-во камер2
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Конструкциязеркало заднего вида
Длительность разрыва записи2-3 сек.
Возможность записи события в отдельный файлесть
Диагональ экрана, дюйм4
Датчик удара (G-сенсор)есть
Выносная камераесть
Страна производстваКитай
Состояние товарановый
Скрытая установканет
Ночная съемканет
Наличие встроенного микрофонада
Датчик движенияесть
Емкость аккумулятора220 мАч
Навигаторнет
Комплектациявидеорегистратор, автомобильное крепление, документация, автомобильное зарядное устройство, выносная камера, упаковка
Камера заднего видаесть
Wi-Fiнет
Длина, см30
Высота, см4
Вес, кг0.069
угол обзора - 120°, разрешение видеозаписи - 1920x1080 пикс.


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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор Artway AV-600 - по цене 3290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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