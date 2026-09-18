Видеорегистратор AdvoCam W101
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 321738
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х5
Вес, г.
320
Описание товара Видеорегистратор AdvoCam W101
AdvoCam W101 является первой моделью в линейке AdvoCam без встроенного дисплея, благодаря чему W101 является очень компактным видеорегистратором. Высокое качество изображения как днем, так и ночью, получается благодаря самому современному формату кодека H.265, процессору HiSilicon Hi3516E, светосильному объективу и высокочувствительной матрице OmniVision OV2735.
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AdvoCam W101 является первой моделью в линейке AdvoCam без встроенного дисплея, благодаря чему W101 является очень компактным видеорегистратором. Высокое качество изображения как днем, так и ночью, получается благодаря самому современному формату кодека H.265, процессору HiSilicon Hi3516E, светосильному объективу и высокочувствительной матрице OmniVision OV2735.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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