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Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр.

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Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 1
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 2
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 3
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 4
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 5
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 6
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 7
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 8
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 1
  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 2
  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 3
  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 4
  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 5
  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 6
  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 7
  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 8
  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727647
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр.
5 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NEOLINE
Комплектация
- Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi;- Крепление на 3М скотче;- Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12 В);- Руководство пользователя;- Монтажный комплект.
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
нет
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х5
Вес, г.
280

Описание товара Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр.

Видеорегистратор Neoline представляет собой современное устройство, обеспечивающее высококачественную запись дорожной обстановки благодаря разрешению 2560x1440 пикселей. Легкий и компактный, весом всего 0,095 кг, этот видеорегистратор идеально подходит для установки в автомобиле без лишних хлопот. Устройство оснащено одним модулем камеры с углом обзора 140°, что гарантирует захват широкого пространства перед автомобилем. Диагональ экрана составляет 1,47 дюйма, обеспечивая достаточно удобное отображение записанных видеоматериалов. Система записи поддерживает циклический режим, что позволяет автоматически перезаписывать старые файлы для экономии места. Видеорегистратор оборудован G-сенсором, который надежно защищает важные видеофайлы от перезаписи в случае удара или резкого торможения. Neoline заботится о вашем удобстве, предоставляя возможность подключения устройства через гнездо прикуривателя, а наличие Wi-Fi модуля облегчает процесс передачи файлов на другие устройства для просмотра или хранения. Хотя данная модель не оснащена GPS и радар-детектором, её основные функции, такие как качественная видеофиксация и защита данных, делают её отличным выбором для автолюбителей, ценящих надежность и простоту в использовании.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр.




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Характеристики
Бренд
NEOLINE
Комплектация
- Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi;- Крепление на 3М скотче;- Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12 В);- Руководство пользователя;- Монтажный комплект.
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.47
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Датчик удара (G-сенсор)
да
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Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
нет
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Neoline представляет собой современное устройство, обеспечивающее высококачественную запись дорожной обстановки благодаря разрешению 2560x1440 пикселей. Легкий и компактный, весом всего 0,095 кг, этот видеорегистратор идеально подходит для установки в автомобиле без лишних хлопот. Устройство оснащено одним модулем камеры с углом обзора 140°, что гарантирует захват широкого пространства перед автомобилем. Диагональ экрана составляет 1,47 дюйма, обеспечивая достаточно удобное отображение записанных видеоматериалов. Система записи поддерживает циклический режим, что позволяет автоматически перезаписывать старые файлы для экономии места. Видеорегистратор оборудован G-сенсором, который надежно защищает важные видеофайлы от перезаписи в случае удара или резкого торможения. Neoline заботится о вашем удобстве, предоставляя возможность подключения устройства через гнездо прикуривателя, а наличие Wi-Fi модуля облегчает процесс передачи файлов на другие устройства для просмотра или хранения. Хотя данная модель не оснащена GPS и радар-детектором, её основные функции, такие как качественная видеофиксация и защита данных, делают её отличным выбором для автолюбителей, ценящих надежность и простоту в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр. - по цене 5300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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