Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр.
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Neoline Flash 2K Wi-Fi черный 1440x2560 1440p 140гр.
Видеорегистратор Neoline представляет собой современное устройство, обеспечивающее высококачественную запись дорожной обстановки благодаря разрешению 2560x1440 пикселей. Легкий и компактный, весом всего 0,095 кг, этот видеорегистратор идеально подходит для установки в автомобиле без лишних хлопот. Устройство оснащено одним модулем камеры с углом обзора 140°, что гарантирует захват широкого пространства перед автомобилем. Диагональ экрана составляет 1,47 дюйма, обеспечивая достаточно удобное отображение записанных видеоматериалов. Система записи поддерживает циклический режим, что позволяет автоматически перезаписывать старые файлы для экономии места. Видеорегистратор оборудован G-сенсором, который надежно защищает важные видеофайлы от перезаписи в случае удара или резкого торможения. Neoline заботится о вашем удобстве, предоставляя возможность подключения устройства через гнездо прикуривателя, а наличие Wi-Fi модуля облегчает процесс передачи файлов на другие устройства для просмотра или хранения. Хотя данная модель не оснащена GPS и радар-детектором, её основные функции, такие как качественная видеофиксация и защита данных, делают её отличным выбором для автолюбителей, ценящих надежность и простоту в использовании.
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Смотрите также: Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
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