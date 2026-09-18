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Видеорегистратор Navitel R300 GPS купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Navitel R300 GPS

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Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 1
Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 2
Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 3
Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 4
Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 5
Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 6
Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 7
Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Камера заднего вида
нет
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
  • Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 1
  • Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 2
  • Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 3
  • Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 4
  • Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 5
  • Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 6
  • Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 7
  • Видеорегистратор Navitel R300 GPS - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254248
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
Высота, см
3.3
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Ширина, см
5.6
Комплектация
видеорегистратор, крепление, зарядное устройство, провод miniUSB, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Выносная камера
нет
Камера заднего вида
нет
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Питание
нет
Емкость аккумулятора
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х10
Вес, г.
260

Описание товара Видеорегистратор Navitel R300 GPS

NAVITEL R300 GPS – устройство, сочетающее в себе функции видеорегистратора, цифрового спидометра и GPS-информера. Видеорегистратор NAVITEL R300 GPS оснащен качественным сенсором GC2053 (night vision) и 4-слойной стеклянной линзой. Благодаря этому вы получите качественное и детализированное изображение даже в условиях недостаточной освещенности.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Navitel R300 GPS




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Видеорегистраторы (2 в 1)
Высота, см
3.3
Длительность разрыва записи
2-3 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
нет
Ширина, см
5.6
Комплектация
видеорегистратор, крепление, зарядное устройство, провод miniUSB, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Развернуть
Выносная камера
нет
Камера заднего вида
нет
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920?1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Питание
нет
Емкость аккумулятора
120
Страна производитель
Китай
Описание
NAVITEL R300 GPS – устройство, сочетающее в себе функции видеорегистратора, цифрового спидометра и GPS-информера. Видеорегистратор NAVITEL R300 GPS оснащен качественным сенсором GC2053 (night vision) и 4-слойной стеклянной линзой. Благодаря этому вы получите качественное и детализированное изображение даже в условиях недостаточной освещенности.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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