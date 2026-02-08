Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Кол-во камер
2
Угол обзора
170
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715795
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Характеристики
Бренд
Комплектация
документация, кабель питания, крепление, монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Кол-во камер
2
Угол обзора
170
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Наличие встроенного микрофона
да
Возможность записи события в отдельный файл
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
нет
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х9
Вес, г.
780
Описание товара Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner
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Теги товара: С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Комплектация
документация, кабель питания, крепление, монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Кол-во камер
2
Угол обзора
170
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Развернуть
Наличие встроенного микрофона
да
Возможность записи события в отдельный файл
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
нет
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С двумя камерами, С микрофоном, Мини
Достоинства:
Комментарий:
очень долго шли, но тапочки очень удобные, правда сильно маломерят, надо брать на два, три размера больше.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки хорошие, плотные, теплые. Маломерят. На 39 размер заказала 40-41. И маловаты. Хорошо, что есть кому подарить.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид симпатичный, но подошва на пятки пустолезая быстро износится особенно у кого большой вес
Достоинства:
Комментарий:
тапочки супер,заказали ещё,рекомендую.мягкие как облочка
Достоинства:
Комментарий:
Сидят хорошо, удобно, мягко За линолеум цепляется хорошо, выглядят тоже брал на 42 свой Шли типично для алика где то месяц
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену тапочки бесценны! Очень мягкие, приятные. Размер подошел на наш максимум 39 размер.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие тапочки удобные по размеру соответствует
Достоинства:
Комментарий:
хорошие,теплые тапочки.подошва резиновая,прошиты.понравились
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапочки.но маломерят. взяла размер 44-45 это максимум 40
Достоинства:
Комментарий:
огромное спасибо продавцу!!! рекомендую продавца тапки огонь любимая моя каждый день одевает их, очень сильно понравилось,брал на день мам и теперь хочу заказать на весенний праздник! берите не замечательный подарок !
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень даже оправдал ожидания. Мягкие, уютные. На самих тапочках стоит размер 40-41, 270 мл длина. Мой размер 36,5. Так что имейте ввиду когда выбираете.
Достоинства:
Комментарий:
размер маломерят нужно заказывать на 2 размера больше
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки хороши . У меня 37 размер, на личном опыте сразу заказала на несколько размеров больше 40-41 размер и не прогадала подошли идеально. один минус долго ждала больше месяца.
Достоинства:
Комментарий:
отличные тапочки, теплые, прошиты хорошо, аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
спасибо тапочки хорошие, только очень сильно маломерят и долго ждала доставку.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапочки, но сильно маломерят,41 на 38-39 маловаты
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, комфортные тапки, немного прилипают к линолеуму.
Достоинства:
Комментарий:
Тапки удобные, теплые, просто шикарные, но на два месяца и то не хватило. Подошва трескается и разваливается!!! Кто готов менять тапочки каждый месяц, тому подойдут.
Достоинства:
Комментарий:
классные тапочки,мягкие,удобные.маломерят.на 38 размер берите 41.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки мягкие, легкие. На ноге сидят хорошо. Маломерки. На свой 37, взяла 40-41.
Достоинства:
Комментарий:
Тапки хорошие, но заказывала 40-41 размер, на ногу 38 впритык
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные, тёплые и удобные тапочки, маломерят на размер.
Достоинства:
Комментарий:
моя нога 37,5 взяла 40-41 . впритык. твари тёплые.
Достоинства:
Комментарий:
качественные тапочки, соответствуют размеру, хорошая цена, советую.
Достоинства:
Комментарий:
маломерит. на мой 38,эта модель (40-41) не подошло
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапочки, маломерят сильно на мой 37 подошли c размером 40-41
Достоинства:
Комментарий:
отличный, мягкие, маломерят,но я и заказывала 40-41,как раз на мой 37.Заказывала,потому что почти такие,только с задниками.Поэтому 40-41.отлично.Красивые,на толстой подошве.Аккуратно упакованы,что очень радует
Достоинства:
Комментарий:
Добрые уютные тапочки. Маломерят сильно на свой 38 размер, взяла 40-41.И не прогадала. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
не соответствует номеру.Огорченаесли размер ноги 39,то нужно заказывать 42_45 чтоб подошел
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner
Достоинства:
Комментарий:
очень долго шли, но тапочки очень удобные, правда сильно маломерят, надо брать на два, три размера больше.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки хорошие, плотные, теплые. Маломерят. На 39 размер заказала 40-41. И маловаты. Хорошо, что есть кому подарить.
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид симпатичный, но подошва на пятки пустолезая быстро износится особенно у кого большой вес
Достоинства:
Комментарий:
тапочки супер,заказали ещё,рекомендую.мягкие как облочка
Достоинства:
Комментарий:
Сидят хорошо, удобно, мягко За линолеум цепляется хорошо, выглядят тоже брал на 42 свой Шли типично для алика где то месяц
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену тапочки бесценны! Очень мягкие, приятные. Размер подошел на наш максимум 39 размер.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие тапочки удобные по размеру соответствует
Достоинства:
Комментарий:
хорошие,теплые тапочки.подошва резиновая,прошиты.понравились
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапочки.но маломерят. взяла размер 44-45 это максимум 40
Достоинства:
Комментарий:
огромное спасибо продавцу!!! рекомендую продавца тапки огонь любимая моя каждый день одевает их, очень сильно понравилось,брал на день мам и теперь хочу заказать на весенний праздник! берите не замечательный подарок !
Достоинства:
Комментарий:
Товар очень даже оправдал ожидания. Мягкие, уютные. На самих тапочках стоит размер 40-41, 270 мл длина. Мой размер 36,5. Так что имейте ввиду когда выбираете.
Достоинства:
Комментарий:
размер маломерят нужно заказывать на 2 размера больше
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки хороши . У меня 37 размер, на личном опыте сразу заказала на несколько размеров больше 40-41 размер и не прогадала подошли идеально. один минус долго ждала больше месяца.
Достоинства:
Комментарий:
отличные тапочки, теплые, прошиты хорошо, аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
спасибо тапочки хорошие, только очень сильно маломерят и долго ждала доставку.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапочки, но сильно маломерят,41 на 38-39 маловаты
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие, комфортные тапки, немного прилипают к линолеуму.
Достоинства:
Комментарий:
Тапки удобные, теплые, просто шикарные, но на два месяца и то не хватило. Подошва трескается и разваливается!!! Кто готов менять тапочки каждый месяц, тому подойдут.
Достоинства:
Комментарий:
классные тапочки,мягкие,удобные.маломерят.на 38 размер берите 41.
Достоинства:
Комментарий:
Тапочки мягкие, легкие. На ноге сидят хорошо. Маломерки. На свой 37, взяла 40-41.
Достоинства:
Комментарий:
Тапки хорошие, но заказывала 40-41 размер, на ногу 38 впритык
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасные, тёплые и удобные тапочки, маломерят на размер.
Достоинства:
Комментарий:
моя нога 37,5 взяла 40-41 . впритык. твари тёплые.
Достоинства:
Комментарий:
качественные тапочки, соответствуют размеру, хорошая цена, советую.
Достоинства:
Комментарий:
маломерит. на мой 38,эта модель (40-41) не подошло
Достоинства:
Комментарий:
хорошие тапочки, маломерят сильно на мой 37 подошли c размером 40-41
Достоинства:
Комментарий:
отличный, мягкие, маломерят,но я и заказывала 40-41,как раз на мой 37.Заказывала,потому что почти такие,только с задниками.Поэтому 40-41.отлично.Красивые,на толстой подошве.Аккуратно упакованы,что очень радует
Достоинства:
Комментарий:
Добрые уютные тапочки. Маломерят сильно на свой 38 размер, взяла 40-41.И не прогадала. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
не соответствует номеру.Огорченаесли размер ноги 39,то нужно заказывать 42_45 чтоб подошел