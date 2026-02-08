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Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner

29 Отзывы
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Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 1
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 2
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 3
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 4
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 5
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 6
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 7
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 8
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 9
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 10
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 11
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 12
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 13
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 14
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 15
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 16
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 17
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 18
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 19
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 20
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Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 22
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Кол-во камер
2
Угол обзора
170
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 1
  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 2
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  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 22
  • Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715795
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Характеристики

Бренд
NEOLINE
Комплектация
документация, кабель питания, крепление, монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Кол-во камер
2
Угол обзора
170
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Наличие встроенного микрофона
да
Возможность записи события в отдельный файл
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
нет
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х9
Вес, г.
780

Описание товара Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner

Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner

Отзывы о товаре Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Татьяна И

Достоинства:


Комментарий:
очень долго шли, но тапочки очень удобные, правда сильно маломерят, надо брать на два, три размера больше.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки хорошие, плотные, теплые. Маломерят. На 39 размер заказала 40-41. И маловаты. Хорошо, что есть кому подарить.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид симпатичный, но подошва на пятки пустолезая быстро износится особенно у кого большой вес
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки супер,заказали ещё,рекомендую.мягкие как облочка
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Сидят хорошо, удобно, мягко За линолеум цепляется хорошо, выглядят тоже брал на 42 свой Шли типично для алика где то месяц
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену тапочки бесценны! Очень мягкие, приятные. Размер подошел на наш максимум 39 размер.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Лариса Я.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие тапочки удобные по размеру соответствует
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие,теплые тапочки.подошва резиновая,прошиты.понравились
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Нина Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапочки.но маломерят. взяла размер 44-45 это максимум 40
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Эдуард. С

Достоинства:


Комментарий:
огромное спасибо продавцу!!! рекомендую продавца тапки огонь любимая моя каждый день одевает их, очень сильно понравилось,брал на день мам и теперь хочу заказать на весенний праздник! берите не замечательный подарок !
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Любовь П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень даже оправдал ожидания. Мягкие, уютные. На самих тапочках стоит размер 40-41, 270 мл длина. Мой размер 36,5. Так что имейте ввиду когда выбираете.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Нина Н.

Достоинства:


Комментарий:
размер маломерят нужно заказывать на 2 размера больше
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки хороши . У меня 37 размер, на личном опыте сразу заказала на несколько размеров больше 40-41 размер и не прогадала подошли идеально. один минус долго ждала больше месяца.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Добролинская Елена

Достоинства:


Комментарий:
отличные тапочки, теплые, прошиты хорошо, аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Эльвира Ш.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо тапочки хорошие, только очень сильно маломерят и долго ждала доставку.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Оксана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапочки, но сильно маломерят,41 на 38-39 маловаты
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, комфортные тапки, немного прилипают к линолеуму.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Тапки удобные, теплые, просто шикарные, но на два месяца и то не хватило. Подошва трескается и разваливается!!! Кто готов менять тапочки каждый месяц, тому подойдут.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Наталия Ч.

Достоинства:


Комментарий:
классные тапочки,мягкие,удобные.маломерят.на 38 размер берите 41.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки мягкие, легкие. На ноге сидят хорошо. Маломерки. На свой 37, взяла 40-41.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Тапки хорошие, но заказывала 40-41 размер, на ногу 38 впритык
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Мила В.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасные, тёплые и удобные тапочки, маломерят на размер.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
моя нога 37,5 взяла 40-41 . впритык. твари тёплые.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Пантелеева Л.

Достоинства:


Комментарий:
качественные тапочки, соответствуют размеру, хорошая цена, советую.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Марина Р.

Достоинства:


Комментарий:
маломерит. на мой 38,эта модель (40-41) не подошло
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапочки, маломерят сильно на мой 37 подошли c размером 40-41
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, мягкие, маломерят,но я и заказывала 40-41,как раз на мой 37.Заказывала,потому что почти такие,только с задниками.Поэтому 40-41.отлично.Красивые,на толстой подошве.Аккуратно упакованы,что очень радует
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Добрые уютные тапочки. Маломерят сильно на свой 38 размер, взяла 40-41.И не прогадала. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
не соответствует номеру.Огорченаесли размер ноги 39,то нужно заказывать 42_45 чтоб подошел



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NEOLINE
Комплектация
документация, кабель питания, крепление, монтажный комплект
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3.2
Кол-во камер
2
Угол обзора
170
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1440
Развернуть
Наличие встроенного микрофона
да
Возможность записи события в отдельный файл
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
нет
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Татьяна И

Достоинства:


Комментарий:
очень долго шли, но тапочки очень удобные, правда сильно маломерят, надо брать на два, три размера больше.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки хорошие, плотные, теплые. Маломерят. На 39 размер заказала 40-41. И маловаты. Хорошо, что есть кому подарить.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид симпатичный, но подошва на пятки пустолезая быстро износится особенно у кого большой вес
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Евгений Е.

Достоинства:


Комментарий:
тапочки супер,заказали ещё,рекомендую.мягкие как облочка
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
Сидят хорошо, удобно, мягко За линолеум цепляется хорошо, выглядят тоже брал на 42 свой Шли типично для алика где то месяц
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену тапочки бесценны! Очень мягкие, приятные. Размер подошел на наш максимум 39 размер.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Лариса Я.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие тапочки удобные по размеру соответствует
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие,теплые тапочки.подошва резиновая,прошиты.понравились
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Нина Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапочки.но маломерят. взяла размер 44-45 это максимум 40
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Эдуард. С

Достоинства:


Комментарий:
огромное спасибо продавцу!!! рекомендую продавца тапки огонь любимая моя каждый день одевает их, очень сильно понравилось,брал на день мам и теперь хочу заказать на весенний праздник! берите не замечательный подарок !
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Любовь П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар очень даже оправдал ожидания. Мягкие, уютные. На самих тапочках стоит размер 40-41, 270 мл длина. Мой размер 36,5. Так что имейте ввиду когда выбираете.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Нина Н.

Достоинства:


Комментарий:
размер маломерят нужно заказывать на 2 размера больше
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки хороши . У меня 37 размер, на личном опыте сразу заказала на несколько размеров больше 40-41 размер и не прогадала подошли идеально. один минус долго ждала больше месяца.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Добролинская Елена

Достоинства:


Комментарий:
отличные тапочки, теплые, прошиты хорошо, аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Эльвира Ш.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо тапочки хорошие, только очень сильно маломерят и долго ждала доставку.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Оксана Ж.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапочки, но сильно маломерят,41 на 38-39 маловаты
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие, комфортные тапки, немного прилипают к линолеуму.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Галина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Тапки удобные, теплые, просто шикарные, но на два месяца и то не хватило. Подошва трескается и разваливается!!! Кто готов менять тапочки каждый месяц, тому подойдут.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Наталия Ч.

Достоинства:


Комментарий:
классные тапочки,мягкие,удобные.маломерят.на 38 размер берите 41.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Тапочки мягкие, легкие. На ноге сидят хорошо. Маломерки. На свой 37, взяла 40-41.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Тапки хорошие, но заказывала 40-41 размер, на ногу 38 впритык
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Мила В.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасные, тёплые и удобные тапочки, маломерят на размер.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Анна М.

Достоинства:


Комментарий:
моя нога 37,5 взяла 40-41 . впритык. твари тёплые.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Пантелеева Л.

Достоинства:


Комментарий:
качественные тапочки, соответствуют размеру, хорошая цена, советую.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Марина Р.

Достоинства:


Комментарий:
маломерит. на мой 38,эта модель (40-41) не подошло
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Наталья Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие тапочки, маломерят сильно на мой 37 подошли c размером 40-41
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
отличный, мягкие, маломерят,но я и заказывала 40-41,как раз на мой 37.Заказывала,потому что почти такие,только с задниками.Поэтому 40-41.отлично.Красивые,на толстой подошве.Аккуратно упакованы,что очень радует
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Добрые уютные тапочки. Маломерят сильно на свой 38 размер, взяла 40-41.И не прогадала. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
не соответствует номеру.Огорченаесли размер ноги 39,то нужно заказывать 42_45 чтоб подошел


Видеорегистратор Neoline Flash 2K Dual черный 3.6Mpix 1440x2560 170гр. Allwinner - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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