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Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр.

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Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 1
Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 2
Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 3
Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 4
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Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 11
Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
нет
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
  • Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 1
  • Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 2
  • Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 3
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  • Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 5
  • Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 6
  • Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 7
  • Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 8
  • Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 9
  • Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 10
  • Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 11
  • Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715800
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Комплектация
- Видеорегистратор SilverStone F1 OKO 2.0- Кабель питания с проводом- Электростатическая наклейка- Дополнительный скотч 3М- Руководство пользователя (инструкция по эксплуатации)- Гарантийный талон
Наличие экрана
нет
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х5
Вес, г.
330

Описание товара Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр.

? Основное преимущество видеорегистратора SilverStone F1 OKO 2.0 — это его компактные размеры и возможность скрытой установки. Широкий угол обзора 140°, мощный процессор и современная матрица обеспечивают запись видео высокого качества как днем, так и ночью в формате Full HD. Бюджетная стоимость включает систему ADAS, отображение скорости (при наличии модуля GPS в головном устройстве) и совместимость со всеми магнитолами на ОС Android, как предустановленными на заводах, так и установленными самостоятельно.\n\n? Устройство совместимо с головными устройствами таких брендов, как TEYES, MEDIABASS, AURA, PROLOGY, SKYLOR, NAVITEL, BlackView, InCAR и другими на базе ОС Android.\n\n? Новинка оснащена собственным приложением SilverStone F1 (файл установки APK находится в самом устройстве) для управления, настройки и просмотра видео на дисплее головного устройства. Установка видеорегистратора очень проста — достаточно подключить его к USB-разъему в головном устройстве.\n\n? Этот видеорегистратор записывает подробный отчет о событиях на дороге и является надежным свидетелем в случае ДТП, неправомерных действий злоумышленников или сотрудников ДПС.\n\n?? Дополнительный функционал для сохранности важных моментов:\n\n? G-СЕНСОР: При срабатывании G-сенсора (в результате аварийной ситуации, удара или резкого торможения) текущие видеофайлы защищаются от перезаписи.\n\n? Ассистент водителя ADAS: Электронная система, помогающая водителю управлять автомобилем.\n\n? ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ: Видеозапись сохраняется каждые 1 \u002F 3 \u002F 5 минут, а файлы автоматически сохраняются на карту памяти.\n\n? ЗАПИСЬ ЗВУКА: Позволяет разобраться в спорных ситуациях, если они возникнут.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр.




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Silverstone
Комплектация
- Видеорегистратор SilverStone F1 OKO 2.0- Кабель питания с проводом- Электростатическая наклейка- Дополнительный скотч 3М- Руководство пользователя (инструкция по эксплуатации)- Гарантийный талон
Наличие экрана
нет
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
нет
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Развернуть
Датчик движения
нет
Страна производитель
Китай
Описание
? Основное преимущество видеорегистратора SilverStone F1 OKO 2.0 — это его компактные размеры и возможность скрытой установки. Широкий угол обзора 140°, мощный процессор и современная матрица обеспечивают запись видео высокого качества как днем, так и ночью в формате Full HD. Бюджетная стоимость включает систему ADAS, отображение скорости (при наличии модуля GPS в головном устройстве) и совместимость со всеми магнитолами на ОС Android, как предустановленными на заводах, так и установленными самостоятельно.\n\n? Устройство совместимо с головными устройствами таких брендов, как TEYES, MEDIABASS, AURA, PROLOGY, SKYLOR, NAVITEL, BlackView, InCAR и другими на базе ОС Android.\n\n? Новинка оснащена собственным приложением SilverStone F1 (файл установки APK находится в самом устройстве) для управления, настройки и просмотра видео на дисплее головного устройства. Установка видеорегистратора очень проста — достаточно подключить его к USB-разъему в головном устройстве.\n\n? Этот видеорегистратор записывает подробный отчет о событиях на дороге и является надежным свидетелем в случае ДТП, неправомерных действий злоумышленников или сотрудников ДПС.\n\n?? Дополнительный функционал для сохранности важных моментов:\n\n? G-СЕНСОР: При срабатывании G-сенсора (в результате аварийной ситуации, удара или резкого торможения) текущие видеофайлы защищаются от перезаписи.\n\n? Ассистент водителя ADAS: Электронная система, помогающая водителю управлять автомобилем.\n\n? ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ: Видеозапись сохраняется каждые 1 \u002F 3 \u002F 5 минут, а файлы автоматически сохраняются на карту памяти.\n\n? ЗАПИСЬ ЗВУКА: Позволяет разобраться в спорных ситуациях, если они возникнут.
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Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Silverstone F1 OKO 2.0 черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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