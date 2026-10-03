Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0"IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638135
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7.9
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
4.2
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х9
Вес, г.
100
Описание товара Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0"IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление
Автомобильный регистратор, построенный на GC2063 и оснащенный процессором GPCV1167. Обеспечивает запись видео с высоким разрешением, угол обзора - 120 градусов. Вы получите детальную и четкую картинку при любых условиях, сможете его просматривать на 2-х дюймовом дисплее в любое удобное время. Объектив представлен 4 линзами и ИК-фильтром для успешной работы даже при минимальном освещении. Обзора 120 градусов вполне хватает для фиксации происходящего не только на дороге и на соседних полосах, но и в пешеходной зоне, а также знаков, светофоров и т.д.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080)
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Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
7.9
Длительность разрыва записи
1-2 сек.
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
4.2
Комплектация
устройство, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2
Кол-во камер
1
Угол обзора
120°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Развернуть
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
0
Страна производитель
Китай
Автомобильный регистратор, построенный на GC2063 и оснащенный процессором GPCV1167. Обеспечивает запись видео с высоким разрешением, угол обзора - 120 градусов. Вы получите детальную и четкую картинку при любых условиях, сможете его просматривать на 2-х дюймовом дисплее в любое удобное время. Объектив представлен 4 линзами и ИК-фильтром для успешной работы даже при минимальном освещении. Обзора 120 градусов вполне хватает для фиксации происходящего не только на дороге и на соседних полосах, но и в пешеходной зоне, а также знаков, светофоров и т.д.
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080)
Смотрите также: GPS-маяки, Автоинверторы, Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Автосигнализации, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Иммобилайзеры, Камеры заднего вида, Клеммы и держатели предохранителя, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Парктроники, Пусковые провода, Радар-детекторы, Разветвители прикуривателя, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080)
Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0"IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеорегистратор ACV GQ120 FHD/2.0"IPS/1220град/MOOV/GPCV1167/G-sensor/Магнитное крепление