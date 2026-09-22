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Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр.

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Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 2
Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 3
Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 4
Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 5
Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 6
Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 7
Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
нет
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
нет
  • Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 1
  • Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 2
  • Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 3
  • Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 4
  • Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 5
  • Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 6
  • Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 7
  • Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727650
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Характеристики

Бренд
NEOLINE
Комплектация
- Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi;- Крепление на 3М скотче;- Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12 В);- Руководство пользователя;- Монтажный комплект.
Наличие экрана
нет
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
нет
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
нет
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х5
Вес, г.
300

Описание товара Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр.

Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр.



Теги товара: Full HD (1080), Без экрана

Отзывы о товаре Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр.




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Характеристики
Бренд
NEOLINE
Комплектация
- Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi;- Крепление на 3М скотче;- Кабель питания в автомобильную розетку (DC 12 В);- Руководство пользователя;- Монтажный комплект.
Наличие экрана
нет
Кол-во камер
1
Угол обзора
140°
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
нет
Наличие радар детектора
нет
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Датчик движения
нет
Питание
от гнезда прикуривателя
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр.


Теги товара: Full HD (1080), Без экрана
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор Neoline WowCam Wi-Fi черный 1080x1920 1080p 140гр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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