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Видеорегистратор Artway AV-400 Max Power купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Artway AV-400 Max Power

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Видеорегистратор Artway AV-400 Max Power - фото 1
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Видеорегистратор Artway AV-400 Max Power - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1980x1000
Датчик удара (G-сенсор)
да
  • Видеорегистратор Artway AV-400 Max Power - фото 1
  • Видеорегистратор Artway AV-400 Max Power - фото 2
  • Видеорегистратор Artway AV-400 Max Power - фото 3
  • Видеорегистратор Artway AV-400 Max Power - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
4 670 руб.  5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359253
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Характеристики

Бренд
ARTWAY
Тип товара
Видеорегистратор
Комплектация
видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1980x1000
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Емкость аккумулятора
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
30

Описание товара Видеорегистратор Artway AV-400 Max Power

Для чувства уверенности на дороге необходимо приобрести в автомобиль видеорегистратор ARTWAY AV-400 Max Power. Он оснащен качественной камерой, позволяющей снимать видео в разрешении 1920 х 1080 со скоростью записи до 30 кадров в секунду. Благодаря большому углу обзора в 170 градусов на видео попадает не только дорожное полотно, но и обочины. Также стоит отметить постоянную фиксацию времени и даты. Встроенный G-SHOCK датчик в видеорегистраторе ARTWAY AV-400 Max Power автоматически включает запись нестираемого видео при сильном толчке автомобиля. Также имеется кнопка SOS и возможность сделать фотоснимок. Для хранения данных необходима карта памяти типа microSDHC объемом до 32 Гб. А просмотреть видео можно на удобном цветном дисплее с диагональю 3 дюйма. При случайном отключении питания имеется встроенный аккумулятор емкостью 500 mAh



Теги товара: С микрофоном, Мини

Отзывы о товаре Видеорегистратор Artway AV-400 Max Power

Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Иванцова Елена Анатольевна

Достоинства:


Комментарий:
хороший регистратор, в комплекте два разных крепления на стекло, обозначения кнопок стали делать мелкими - неудобно. Зарядка от электросети от кабеля С- типа, раньше было от usb, - плохо, что такой кабель не входит в комплект, потому что рекомендовано зарядить 3 часа до использования, а кабеля такого типа зарядки дома нет! Снимает неплохо. Хотелось бы иметь возможность более длинных записей. Упакован в коробку и вакуумную заводскую прозрачную пленку, в комплекте: инструкция, зарядка для авто без разъема доя компа, 2 разных крепления на стекло, гарантийный талон и веселые наклейки. Предыдущий прожил ровно год.



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Характеристики
Бренд
ARTWAY
Тип товара
Видеорегистратор
Комплектация
видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1980x1000
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Развернуть
Емкость аккумулятора
500
Страна производитель
Китай
Описание
Для чувства уверенности на дороге необходимо приобрести в автомобиль видеорегистратор ARTWAY AV-400 Max Power. Он оснащен качественной камерой, позволяющей снимать видео в разрешении 1920 х 1080 со скоростью записи до 30 кадров в секунду. Благодаря большому углу обзора в 170 градусов на видео попадает не только дорожное полотно, но и обочины. Также стоит отметить постоянную фиксацию времени и даты. Встроенный G-SHOCK датчик в видеорегистраторе ARTWAY AV-400 Max Power автоматически включает запись нестираемого видео при сильном толчке автомобиля. Также имеется кнопка SOS и возможность сделать фотоснимок. Для хранения данных необходима карта памяти типа microSDHC объемом до 32 Гб. А просмотреть видео можно на удобном цветном дисплее с диагональю 3 дюйма. При случайном отключении питания имеется встроенный аккумулятор емкостью 500 mAh


Теги товара: С микрофоном, Мини
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Иванцова Елена Анатольевна

Достоинства:


Комментарий:
хороший регистратор, в комплекте два разных крепления на стекло, обозначения кнопок стали делать мелкими - неудобно. Зарядка от электросети от кабеля С- типа, раньше было от usb, - плохо, что такой кабель не входит в комплект, потому что рекомендовано зарядить 3 часа до использования, а кабеля такого типа зарядки дома нет! Снимает неплохо. Хотелось бы иметь возможность более длинных записей. Упакован в коробку и вакуумную заводскую прозрачную пленку, в комплекте: инструкция, зарядка для авто без разъема доя компа, 2 разных крепления на стекло, гарантийный талон и веселые наклейки. Предыдущий прожил ровно год.


Видеорегистратор Artway AV-400 Max Power - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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