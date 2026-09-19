Видеорегистратор AdvoCam-FD Black III
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
1
Угол обзора
155°
Режим записи
циклическая
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414407
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
2.6
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
7.2
Комплектация
видеорегистратор, аксесуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
1
Угол обзора
155°
Режим записи
циклическая
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х7
Вес, г.
420
Описание товара Видеорегистратор AdvoCam-FD Black III
Высокое качество записи Full-HD 1080p (1920*1080). Четкая ночная видеозапись. Большой сенсорный экран 2, 45’’. Широкоугольный объектив 155°. Быстрая установка с магнитным креплением, питание через кронштейн. Высокое качество записи звука. Длительное время записи на карту памяти
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Теги товара: С микрофоном, Мини
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Высота, см
2.6
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Ширина, см
7.2
Комплектация
видеорегистратор, аксесуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
2.45
Кол-во камер
1
Угол обзора
155°
Режим записи
циклическая
Наличие встроенного микрофона
да
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Ночная съемка
да
Возможность записи события в отдельный файл
есть
Датчик удара (G-сенсор)
да
Страна производитель
Китай
Высокое качество записи Full-HD 1080p (1920*1080). Четкая ночная видеозапись. Большой сенсорный экран 2, 45’’. Широкоугольный объектив 155°. Быстрая установка с магнитным креплением, питание через кронштейн. Высокое качество записи звука. Длительное время записи на карту памяти
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С микрофоном, Мини
Смотрите также: Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Теги товара: С микрофоном, Мини
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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