Видеорегистратор Artway AV-537

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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
3 900 руб.
6 119
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577630
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Благодаря продвинутой матрице возможно добиться максимального качества картинки и зафиксировать все необходимые детали на дороге: номера автомобилей, дорожные знаки и сигналы светофора, а также обстоятельства и происшествия. Видео такого высокого качество позволит Вам доказать свою невиновность в случае судебных разбирательств. Водонепроницаемая камера может быть установлена с внешней стороны автомобиля, например, сзади, над номерным знаком. Автомобильный видеорегистратор AV-537 оснащен системой для безопасной парковки автомобиля при движении задним ходом. Парковочный режим включается автоматически при переходе на заднюю передачу. Камера фиксирует и передает на экран монитора все происходящее позади автомобиля, а также помогает определить допустимое расстояния до препятствия с помощью позиционных линий, накладываемых на изображение, что существенно облегчает парковку автомобиля.
Благодаря продвинутой матрице возможно добиться максимального качества картинки и зафиксировать все необходимые детали на дороге: номера автомобилей, дорожные знаки и сигналы светофора, а также обстоятельства и происшествия. Видео такого высокого качество позволит Вам доказать свою невиновность в случае судебных разбирательств. Водонепроницаемая камера может быть установлена с внешней стороны автомобиля, например, сзади, над номерным знаком. Автомобильный видеорегистратор AV-537 оснащен системой для безопасной парковки автомобиля при движении задним ходом. Парковочный режим включается автоматически при переходе на заднюю передачу. Камера фиксирует и передает на экран монитора все происходящее позади автомобиля, а также помогает определить допустимое расстояния до препятствия с помощью позиционных линий, накладываемых на изображение, что существенно облегчает парковку автомобиля.
Видеорегистратор Artway AV-537 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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