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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F

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Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F - фото 1
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F - фото 2
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F - фото 3
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F - фото 4
Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F - фото 1
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F - фото 2
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F - фото 3
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F - фото 4
  • Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149540
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х7
Вес, г.
825

Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F

Компактный автомобильный видеорегистратор с широкоугольным объективом. Современная матрица позволяет фиксировать максимальное количество деталей дорожной обстановки. Благодаря компактным габаритным размерам, видеорегистратор не занимает много места на лобовом стекле и не мешает обзору.

Отзывы о товаре Видеорегистратор SilverStone F1 NTK-9000F




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный автомобильный видеорегистратор с широкоугольным объективом. Современная матрица позволяет фиксировать максимальное количество деталей дорожной обстановки. Благодаря компактным габаритным размерам, видеорегистратор не занимает много места на лобовом стекле и не мешает обзору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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