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Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 557885
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видеорегистратор FreeDrive 212 NIGHT FHD, крепление на лобовое стекло автомобиля, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя, гарантийный талон, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х7
Вес, г.
313
Описание товара Видеорегистратор Digma FreeDrive 212 NIGHT FHD черный (JL5601)
Видеорегистратор Digma FreeDrive 212 с двумя камерами зафиксирует все события, происходящие около вашей машины. Угол обзора основной камеры 160° захватывает больше, чем 3 дорожные полосы, позволяя получить полную картину происходящего. Камера снимает детальное видео в разрешении FullHD 1920x1080 dpi (разрешение задней камеры HD 1280x720 dpi), четко отмечая мельчайшие детали даже ночью и при плохой видимости.
Благодаря системе циклической записи при переполненной памяти прибор Digma FreeDrive 212 удаляет старые кадры, заменяя их свежими данными. Видео записывается со звуком, указанием текущей даты и времени. Устройство крепится с помощью прочного крепления-присоски, работает от бортовой сети 12 В и дополняется встроенной АКБ на 150 мА?ч.
видеорегистратор FreeDrive 212 NIGHT FHD, крепление на лобовое стекло автомобиля, автомобильное зарядное устройство, руководство пользователя, гарантийный талон, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Кол-во камер
2
Угол обзора
160°
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая/непрерывная
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
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Датчик удара (G-сенсор)
да
Датчик движения
Да
Емкость аккумулятора
150
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Digma FreeDrive 212 с двумя камерами зафиксирует все события, происходящие около вашей машины. Угол обзора основной камеры 160° захватывает больше, чем 3 дорожные полосы, позволяя получить полную картину происходящего. Камера снимает детальное видео в разрешении FullHD 1920x1080 dpi (разрешение задней камеры HD 1280x720 dpi), четко отмечая мельчайшие детали даже ночью и при плохой видимости.
Благодаря системе циклической записи при переполненной памяти прибор Digma FreeDrive 212 удаляет старые кадры, заменяя их свежими данными. Видео записывается со звуком, указанием текущей даты и времени. Устройство крепится с помощью прочного крепления-присоски, работает от бортовой сети 12 В и дополняется встроенной АКБ на 150 мА?ч.
Видеорегистратор Digma FreeDrive 212 NIGHT FHD черный (JL5601) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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