Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Наличие экрана
да
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715187
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Характеристики
Бренд
Наличие экрана
да
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Размеры в упаковке, см
13х10х8
Вес, г.
290
Описание товара Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167
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Теги товара: Full HD (1080)
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Бренд
Наличие экрана
да
Кол-во камер
1
Wi-Fi
да
Наличие GPS
нет
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
нет
Датчик движения
Да
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080)
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth, С Wi-Fi
Теги товара: Full HD (1080)
Видеорегистратор Digma FreeDrive 920W черный 2Mpix 1080x1920 170гр. GP1167 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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