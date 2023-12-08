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Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K

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Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 7
Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 8
Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 9
Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
  • Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 2
  • Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 3
  • Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 4
  • Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 5
  • Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 6
  • Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 7
  • Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 8
  • Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 9
  • Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
29 320 руб.  40 586 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566654
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Характеристики

Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
да
Комплектация
видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Выносная камера
нет
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х7
Вес, г.
300

Описание товара Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K

TrendVision Hybrid Signature Real 4K – гибридный видеорегистратор нового поколения с реальным разрешением 4К Ultra HD (3840?2160px), включающий в себя лучший на 2022 год сигнатурный радар-детектор (без ложных срабатываний), GPS-информатор с функцией SpeedCam (с самыми актуальными и полными базами камер/радаров). В комплекте с устройством, помимо прочего, поставляется антибликовый CPL-фильтр и два крепления (3М скотч + Присоска). Превосходное качество видео и стабильность обширного функционала обеспечиваются за счет 8-Мегапиксельной матрицы от Sony и процессора от Novatek.

Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision Hybrid Signature Real 4K

08.12.2023
Татьяна

Достоинства:
Регистратор понравился в первую очередь крепкой сборкой, никаких зазоров и люфтов, монолитен. 4К разрешение на видео - нужна карта минимум на 64Гб, в моём случае стоит 128Гб. Встроенный антирадар улавливает все известные форматы, ошибок не было. Также в память регистратора загружаем уже готовые базы камер. Голос оповещений можно выбирать - мужской, либо женский. Всегда предупреждает заранее. Настраивается со смартфона также без особых навыков в технике.

Комментарий:
Удобно крепится на магните - в морозы забираю домой, хотя в инструкции есть про суперконденсатор, которому морозы и жара не страшны.
01.12.2023
Александр

Достоинства:
В данном регистраторе мы имеем самые передовые технологии на данный момент - видео с разрешением 4К (матрица от Sony), сигнатурный радар-детектор, который ловит все известные диапазоны и сам отфильтровывает ложные срабатывания на систему адаптивного круиза и дверей в супермаркетах.Управляется через через приложение со смартфона, с него же актуализируем базы радаров. Всё довольно просто настраивается по wi-fi, основной функционал и просмотр роликов - удобно.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Хорошая комплектация с антибликовым CPL-фильтром, двумя креплениями и тканевым мешочком.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Конструкция
держателем на лобовое стекло
Наличие ГЛОНАСС
да
Комплектация
видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
1
Угол обзора
170°
Выносная камера
нет
Wi-Fi
есть
Наличие GPS
да
Развернуть
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Наличие встроенного микрофона
да
Ночная съемка
да
Датчик удара (G-сенсор)
да
Наличие радар детектора
да
Датчик движения
Да
Страна производитель
Китай
Описание
TrendVision Hybrid Signature Real 4K – гибридный видеорегистратор нового поколения с реальным разрешением 4К Ultra HD (3840?2160px), включающий в себя лучший на 2022 год сигнатурный радар-детектор (без ложных срабатываний), GPS-информатор с функцией SpeedCam (с самыми актуальными и полными базами камер/радаров). В комплекте с устройством, помимо прочего, поставляется антибликовый CPL-фильтр и два крепления (3М скотч + Присоска). Превосходное качество видео и стабильность обширного функционала обеспечиваются за счет 8-Мегапиксельной матрицы от Sony и процессора от Novatek.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.12.2023
Татьяна

Достоинства:
Регистратор понравился в первую очередь крепкой сборкой, никаких зазоров и люфтов, монолитен. 4К разрешение на видео - нужна карта минимум на 64Гб, в моём случае стоит 128Гб. Встроенный антирадар улавливает все известные форматы, ошибок не было. Также в память регистратора загружаем уже готовые базы камер. Голос оповещений можно выбирать - мужской, либо женский. Всегда предупреждает заранее. Настраивается со смартфона также без особых навыков в технике.

Комментарий:
Удобно крепится на магните - в морозы забираю домой, хотя в инструкции есть про суперконденсатор, которому морозы и жара не страшны.
01.12.2023
Александр

Достоинства:
В данном регистраторе мы имеем самые передовые технологии на данный момент - видео с разрешением 4К (матрица от Sony), сигнатурный радар-детектор, который ловит все известные диапазоны и сам отфильтровывает ложные срабатывания на систему адаптивного круиза и дверей в супермаркетах.Управляется через через приложение со смартфона, с него же актуализируем базы радаров. Всё довольно просто настраивается по wi-fi, основной функционал и просмотр роликов - удобно.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Хорошая комплектация с антибликовым CPL-фильтром, двумя креплениями и тканевым мешочком.


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