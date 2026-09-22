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Характеристики
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
155°
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727651
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Карта памяти SAMSUNG EVO Plus 32Gb UHS-I, вторая камера с длиной провода 7 метров
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
155°
Выносная камера
Да
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие радар детектора
да
Питание
от гнезда прикуривателя
Емкость аккумулятора
230
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
17х12х9
Вес, г.
480
Описание товара Видеорегистратор с радар-детектором Inspector GLOBUS GPS ГЛОНАСС
INSPECTOR GlobuS – это революционное комбо-устройство последнего поколения, включающее в себя большое количество инноваций.
Современный процессор iCatch CR1A-S работает в паре со светочувствительным сенсором SONY Starvis IMX для наилучшего качества ночной съемки.
Дополнительная камера с качеством съемки Full HD для установки в салоне автомобиля уже в комплекте.
Сигнатурная технология предназначена для снижения количества ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигналов радаров и сопоставления их с заложенной в память устройства обновляемой библиотекой сигнатур.
Экран диагональю 3" выполнен по технологии IPS (изображение остается читаемым даже при ярком солнечном свете), а тач-сенсор - по емкостной технологии, применяемой в экранах современных смартфонов.
Поворотное на 360° градусов магнитное крепление с активным питанием, кабель питания подключается к креплению без необходимости его отключения.
В магнитное крепление впервые встроено сразу три системы глобального позиционирования: GPS + GLONASS + GALILEO, что позволяет сократить до минимума время на поиск спутников, а также препятствует быстрой потере спутников при въезде в туннель или зону плотной застройки.
Встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone, чтобы с помощью официального приложения иметь возможность обновить программное обеспечение или базу радаров и камер, не выходя из автомобиля. Помимо этого приложение позволяет просмотреть записи с устройства или внести изменения в настройки устройства. Приложение INSPECTOR Wi-Fi Assistant уже доступно на Google Play Market и Apple App Store.
Интеллектуальный режим парковки осуществляет мониторинг автомобиля во время Вашего отсутствия. В случае детектирования удара/наклона/перемещения с помощью G-сенсора (акселерометра) устройство автоматически начнет видеосъемку. Специально разработанный кабель подключения скрытой проводки (входит в комплект) позволяет производить мониторинг уровня заряда аккумулятора автомобиля, и при падении напряжения ниже установленного уровня автоматически выключит устройство во избежание полного разряда аккумулятора автомобиля.
Карта памяти SAMSUNG EVO Plus 32Gb UHS-I, вторая камера с длиной провода 7 метров
Наличие экрана
да
Диагональ экрана, дюйм
3
Кол-во камер
2
Угол обзора
155°
Выносная камера
Да
Камера заднего вида
Да
Wi-Fi
да
Наличие GPS
да
Режим записи
циклическая
Развернуть
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Наличие радар детектора
да
Питание
от гнезда прикуривателя
Емкость аккумулятора
230
Страна производитель
Республика Корея
Описание
INSPECTOR GlobuS – это революционное комбо-устройство последнего поколения, включающее в себя большое количество инноваций.
Современный процессор iCatch CR1A-S работает в паре со светочувствительным сенсором SONY Starvis IMX для наилучшего качества ночной съемки.
Дополнительная камера с качеством съемки Full HD для установки в салоне автомобиля уже в комплекте.
Сигнатурная технология предназначена для снижения количества ложных оповещений в К-диапазоне с помощью распознавания сигналов радаров и сопоставления их с заложенной в память устройства обновляемой библиотекой сигнатур.
Экран диагональю 3" выполнен по технологии IPS (изображение остается читаемым даже при ярком солнечном свете), а тач-сенсор - по емкостной технологии, применяемой в экранах современных смартфонов.
Поворотное на 360° градусов магнитное крепление с активным питанием, кабель питания подключается к креплению без необходимости его отключения.
В магнитное крепление впервые встроено сразу три системы глобального позиционирования: GPS + GLONASS + GALILEO, что позволяет сократить до минимума время на поиск спутников, а также препятствует быстрой потере спутников при въезде в туннель или зону плотной застройки.
Встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone, чтобы с помощью официального приложения иметь возможность обновить программное обеспечение или базу радаров и камер, не выходя из автомобиля. Помимо этого приложение позволяет просмотреть записи с устройства или внести изменения в настройки устройства. Приложение INSPECTOR Wi-Fi Assistant уже доступно на Google Play Market и Apple App Store.
Интеллектуальный режим парковки осуществляет мониторинг автомобиля во время Вашего отсутствия. В случае детектирования удара/наклона/перемещения с помощью G-сенсора (акселерометра) устройство автоматически начнет видеосъемку. Специально разработанный кабель подключения скрытой проводки (входит в комплект) позволяет производить мониторинг уровня заряда аккумулятора автомобиля, и при падении напряжения ниже установленного уровня автоматически выключит устройство во избежание полного разряда аккумулятора автомобиля.
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