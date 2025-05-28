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Видеорегистратор TrendVision X1 MAX купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор TrendVision X1 MAX

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Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 1
Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 2
Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 3
Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 4
Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 5
Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 6
Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 1
  • Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 2
  • Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 3
  • Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 4
  • Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 5
  • Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 6
  • Видеорегистратор Trendvision X1 MAX - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
8 540 руб.  13 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 473574
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Характеристики

Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х10
Вес, г.
445

Описание товара Видеорегистратор TrendVision X1 MAX

TrendVision X1 MAX – видеорегистратор в компактном корпусе c выносной камерой Является оптимальным выбором для тех, кто хочет получить максимум пользы от устройства. Мощный процессор и передовая матрица дают возможность получить идеальное по качеству Full HD видео в любое время суток. Магнитное крепление значительно облегчает процесс использования регистратора. TrendVision X1 оснащен GPS – информером с самой актуальной на сегодняшний день базой данных, которая регулярно обновляется. Расположение GPS – модуля в креплении позволяет минимизировать помехи при работе устройства. Встроенный Wi-Fi даст возможность в случае необходимости быстро перенести видео на смартфон.

Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision X1 MAX

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Макс С.

Достоинства:


Комментарий:
классный регистратор рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Kristina P.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой.в дилерлскои салоне электрики были в шоке ,что есть такой регистратор под нашу дашку)выглядит эстетично , работает 24 часа в (в незаведенном виде тоже).чтоб посмотреть видео , нужно подсоединиться к выделенной зоне вайфай при заведенной машине.устанавливали в дилерском центре,гарантия слетает-нн забываем , при самостоятельных попытках влезть в электрику



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
TrendVision X1 MAX – видеорегистратор в компактном корпусе c выносной камерой Является оптимальным выбором для тех, кто хочет получить максимум пользы от устройства. Мощный процессор и передовая матрица дают возможность получить идеальное по качеству Full HD видео в любое время суток. Магнитное крепление значительно облегчает процесс использования регистратора. TrendVision X1 оснащен GPS – информером с самой актуальной на сегодняшний день базой данных, которая регулярно обновляется. Расположение GPS – модуля в креплении позволяет минимизировать помехи при работе устройства. Встроенный Wi-Fi даст возможность в случае необходимости быстро перенести видео на смартфон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Макс С.

Достоинства:


Комментарий:
классный регистратор рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Kristina P.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой.в дилерлскои салоне электрики были в шоке ,что есть такой регистратор под нашу дашку)выглядит эстетично , работает 24 часа в (в незаведенном виде тоже).чтоб посмотреть видео , нужно подсоединиться к выделенной зоне вайфай при заведенной машине.устанавливали в дилерском центре,гарантия слетает-нн забываем , при самостоятельных попытках влезть в электрику


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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