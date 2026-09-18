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Блендер погружной Econ ECO-431HB Black-Grey купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Econ ECO-431HB Black-Grey

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Блендер погружной Econ ECO-431HB Black-Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291745
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Характеристики

Бренд
Econ
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
2

Описание товара Блендер погружной Econ ECO-431HB Black-Grey

Надежный, стильный и удобный блендер ECON станет незаменимым помощником на вашей кухне в любое время года. С ним приготовление супов, вторых блюд, салатов, соусов, выпечки и десертов, зимних заготовок и других ваших любимых блюд станет приятным и быстрым. А особенно блендер является незаменимой вещью для тех, кто вынужден придерживаться диетического питания из-за проблем с ЖКТ и людей старшего возраста, которым иногда трудно пережевывать жесткую пищу.

Отзывы о товаре Блендер погружной Econ ECO-431HB Black-Grey




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Характеристики
Бренд
Econ
Тип товара
Блендеры
Описание
Надежный, стильный и удобный блендер ECON станет незаменимым помощником на вашей кухне в любое время года. С ним приготовление супов, вторых блюд, салатов, соусов, выпечки и десертов, зимних заготовок и других ваших любимых блюд станет приятным и быстрым. А особенно блендер является незаменимой вещью для тех, кто вынужден придерживаться диетического питания из-за проблем с ЖКТ и людей старшего возраста, которым иногда трудно пережевывать жесткую пищу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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