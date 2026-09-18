Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, зеленый
Объем кувшина, л
2.8
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291744
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
белый, зеленый
Объем кувшина, л
2.8
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
2
Описание товара Блендер погружной Econ ECO-432HB White-Pistachio
Надежный, стильный и удобный блендер ECO-432HB Bстанет незаменимым помощником на вашей кухне в любое время года. С ним приготовление супов, вторых блюд, салатов, соусов, выпечки и десертов, зимних заготовок и других ваших любимых блюд станет приятным и быстрым. А особенно блендер является незаменимой вещью для тех, кто вынужден придерживаться диетического питания из-за проблем с ЖКТ и людей старшего возраста, которым иногда трудно пережевывать жесткую пищу. Наш блендер имеет оптимальную мощность 700Вт, что позволяет быстро и качественно использовать прибор, но при этом не переплачивать за электроэнергию.
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Теги товара: для молочных коктейлей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
белый, зеленый
Объем кувшина, л
2.8
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
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Страна производитель
Китай
Надежный, стильный и удобный блендер ECO-432HB Bстанет незаменимым помощником на вашей кухне в любое время года. С ним приготовление супов, вторых блюд, салатов, соусов, выпечки и десертов, зимних заготовок и других ваших любимых блюд станет приятным и быстрым. А особенно блендер является незаменимой вещью для тех, кто вынужден придерживаться диетического питания из-за проблем с ЖКТ и людей старшего возраста, которым иногда трудно пережевывать жесткую пищу. Наш блендер имеет оптимальную мощность 700Вт, что позволяет быстро и качественно использовать прибор, но при этом не переплачивать за электроэнергию.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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Теги товара: для молочных коктейлей
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