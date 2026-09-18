Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287156
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
444х257х340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
12.6
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-GT264MZPE
Отдельно стоящая, печь сВЧ+Гриль, объем 20 л, сенсорное управление, тип гриля: кварцевый, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, часы, защита от детей, ширина 44.3 см, цвет серебристый.
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
444х257х340
Страна производитель
Китай
Отдельно стоящая, печь сВЧ+Гриль, объем 20 л, сенсорное управление, тип гриля: кварцевый, внутреннее покрытие эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, часы, защита от детей, ширина 44.3 см, цвет серебристый.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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