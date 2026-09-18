Окуляр юстировочный Sky-Watcher для рефлекторов 1,25"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 283459
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
Модель предназначена для телескопов с фокусировочным узлом 1,25.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х6х5
Вес, г.
200
Описание товара Окуляр юстировочный Sky-Watcher для рефлекторов 1,25"
Юстировочный окуляр Sky-Watcher предназначен для коллимации телескопов-рефлекторов. Кроме того, его можно использовать для юстировки рефракторов с регулируемыми линзами. Правильная юстировка позволит значительно улучшить качество изображения. Корпус окуляра изготовлен из алюминия.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
Модель предназначена для телескопов с фокусировочным узлом 1,25.
Страна производитель
Китай
Юстировочный окуляр Sky-Watcher предназначен для коллимации телескопов-рефлекторов. Кроме того, его можно использовать для юстировки рефракторов с регулируемыми линзами. Правильная юстировка позволит значительно улучшить качество изображения. Корпус окуляра изготовлен из алюминия.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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