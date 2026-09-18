USB-адаптер Sky-Watcher для SynScan GOTO
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285720
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Характеристики
Бренд
Тип товара
USB-адаптер
Особенности
Набор можно использовать для обновления прошивки.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х4
Вес, г.
50
Описание товара USB-адаптер Sky-Watcher для SynScan GOTO
USB-адаптер Sky-Watcher для SynScan GOTO – это набор из адаптера и двух соединительных кабелей, который предназначен для подсоединения компьютеризированной монтировки SynScan GOTO к компьютеру или смартфону. Подключение осуществляется через пульт управления SynScan. В результате монтировкой можно будет управлять при помощи популярных мобильных приложений и программ-планетариев.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
USB-адаптер
Особенности
Набор можно использовать для обновления прошивки.
Страна производитель
Китай
USB-адаптер Sky-Watcher для SynScan GOTO – это набор из адаптера и двух соединительных кабелей, который предназначен для подсоединения компьютеризированной монтировки SynScan GOTO к компьютеру или смартфону. Подключение осуществляется через пульт управления SynScan. В результате монтировкой можно будет управлять при помощи популярных мобильных приложений и программ-планетариев.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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