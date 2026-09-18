Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 со шкалой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264005
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение, крат 10. Поле зрения, мм 18, Посадочный диаметр, мм 23,2, Цена деления шкалы, мм 0,1.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х2
Вес, г.
100
Описание товара Окуляр для телескопа Микромед 10х/18 со шкалой
Окуляр с измерительной шкалой для микроскопов Микромед С-11, Микромед С-12, Микромед С-13, Микромед С-1, Микромед Р-1, Микромед 1, Микромед 2.
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Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение, крат 10. Поле зрения, мм 18, Посадочный диаметр, мм 23,2, Цена деления шкалы, мм 0,1.
Страна производитель
Китай
Окуляр с измерительной шкалой для микроскопов Микромед С-11, Микромед С-12, Микромед С-13, Микромед С-1, Микромед Р-1, Микромед 1, Микромед 2.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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