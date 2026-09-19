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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391483
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Описание товара Микроскоп-зрительная труба-лупа Микромед ЗТ10x25
Прибор эргономически очень продуман. Резиновая, рифленая поверхность не даст ему выскользнуть из рук в походных условиях. Блестящий метал корпуса привлекает внимание - прибор не потеряется. На корпусе имеется металлическое кольцо для шнурка. Прозрачная пластиковая бленда имеет окна для возможности освещения объекта по максимуму. Используется как: 10-ти кратная зрительная труба (монокуляр), микроскоп 25-50-крат, лупа 3-крата. Этот прибор в походных условиях легко превратить в трихинеллоскоп (прибор для проверки мяса или рыбы на наличие паразитов). Для этого понадобится два стекла: покровное и предметное (между которыми помещаются исследуемый препарат), для подсветки снизу (т.к. исследование в проходящем свете) можно использовать свой походный фонарик.
Прибор эргономически очень продуман. Резиновая, рифленая поверхность не даст ему выскользнуть из рук в походных условиях. Блестящий метал корпуса привлекает внимание - прибор не потеряется. На корпусе имеется металлическое кольцо для шнурка. Прозрачная пластиковая бленда имеет окна для возможности освещения объекта по максимуму. Используется как: 10-ти кратная зрительная труба (монокуляр), микроскоп 25-50-крат, лупа 3-крата. Этот прибор в походных условиях легко превратить в трихинеллоскоп (прибор для проверки мяса или рыбы на наличие паразитов). Для этого понадобится два стекла: покровное и предметное (между которыми помещаются исследуемый препарат), для подсветки снизу (т.к. исследование в проходящем свете) можно использовать свой походный фонарик.
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