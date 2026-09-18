Объектив для микроскопа Микромед 20х/0,4 160/0,17 (М1)
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Характеристики
Тип товара
Объектив для микроскопа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 264030
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Объектив для микроскопа
Особенности
Увеличение - 20х. Апертура - 0,4. Рабочее расстояние - 2,0 мм. Ахромат. Рассчитан на высоту тубуса 160 мм, на работу с покровным стеклом толщиной 0.17 мм. Стандарт DIN ( парфокальная высота - 45 мм).
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х3
Вес, г.
100
Описание товара Объектив для микроскопа Микромед 20х/0,4 160/0,17 (М1)
Объектив для микроскопов Микромед 1 с длиной тубуса 160 мм (парфокальная высота h=45мм, стандарт DIN)
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Бренд
Тип товара
Объектив для микроскопа
Особенности
Увеличение - 20х. Апертура - 0,4. Рабочее расстояние - 2,0 мм. Ахромат. Рассчитан на высоту тубуса 160 мм, на работу с покровным стеклом толщиной 0.17 мм. Стандарт DIN ( парфокальная высота - 45 мм).
Страна производитель
Китай
Объектив для микроскопов Микромед 1 с длиной тубуса 160 мм (парфокальная высота h=45мм, стандарт DIN)
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Объектив для микроскопа Микромед 20х/0,4 160/0,17 (М1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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