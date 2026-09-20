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Набор слайдов Godox AK-S купить с доставкой в Москве
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Набор слайдов Godox AK-S

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Набор слайдов Godox AK-S - фото 3
Набор слайдов Godox AK-S - фото 4
Набор слайдов Godox AK-S - фото 5
Набор слайдов Godox AK-S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Студийное оборудование
  • Набор слайдов Godox AK-S - фото 1
  • Набор слайдов Godox AK-S - фото 2
  • Набор слайдов Godox AK-S - фото 3
  • Набор слайдов Godox AK-S - фото 4
  • Набор слайдов Godox AK-S - фото 5
  • Набор слайдов Godox AK-S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675405
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Студийное оборудование
Особенности
совместимость с фотокамерами: Canon, Fujifilm, Konica Minolta, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х4
Вес, г.
100

Описание товара Набор слайдов Godox AK-S

Набор слайдов Godox AK-S состоит из 6 комплектов, в каждом из которых находится по 10 проекционных слайдов с различными художественными изображениями. В набор Godox AK-S входят: - Набор слайдов Godox AK-S01 с изображениями различных текстур, - Набор слайдов Godox AK-S02 с изображениями Хэллоуин, - Набор слайдов Godox AK-S03 с различными изображениями, - Набор слайдов Godox AK-S04 с изображениями Окна и Космос, - Набор слайдов Godox AK-S05 с изображениями Космос, - Набор слайдов Godox AK-S06 с различными изображениями, Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26. Количество слайдов 60 Тематика слайдов Текстуры, Хэллоуин, Окна, Космос и д.р. Совместимость держатель слайдов Godox AK-R26 Материал полиэфир Размер слайда 88х35 мм Размер упаковки 100х44х10 мм Вес с упаковкой 0.01 кг

Отзывы о товаре Набор слайдов Godox AK-S




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Студийное оборудование
Особенности
совместимость с фотокамерами: Canon, Fujifilm, Konica Minolta, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony
Страна производитель
Китай
Описание
Набор слайдов Godox AK-S состоит из 6 комплектов, в каждом из которых находится по 10 проекционных слайдов с различными художественными изображениями. В набор Godox AK-S входят: - Набор слайдов Godox AK-S01 с изображениями различных текстур, - Набор слайдов Godox AK-S02 с изображениями Хэллоуин, - Набор слайдов Godox AK-S03 с различными изображениями, - Набор слайдов Godox AK-S04 с изображениями Окна и Космос, - Набор слайдов Godox AK-S05 с изображениями Космос, - Набор слайдов Godox AK-S06 с различными изображениями, Набор предназначен для совместного использования с проекционной насадкой Godox AK-R21 и держателем слайдов Godox AK-R26. Количество слайдов 60 Тематика слайдов Текстуры, Хэллоуин, Окна, Космос и д.р. Совместимость держатель слайдов Godox AK-R26 Материал полиэфир Размер слайда 88х35 мм Размер упаковки 100х44х10 мм Вес с упаковкой 0.01 кг
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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