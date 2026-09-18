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Механизм фокусировки для оптической головки Микромед МС-4-ZOOM и штатива TD-1 купить с доставкой в Москве
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Механизм фокусировки для оптической головки Микромед МС-4-ZOOM и штатива TD-1

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Механизм фокусировки для оптической головки Микромед МС-4-ZOOM и штатива TD-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314352
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Особенности
на штатив ТД-1, ТД-3 и ТД-4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х13
Вес, г.
800

Описание товара Механизм фокусировки для оптической головки Микромед МС-4-ZOOM и штатива TD-1

Является необходимым комплектующим для установки оптической головки МС-4-ZOOM на штатив ТД-1, ТД-3 и ТД-4. Рассчитан под посадочный диаметр визуальной насадки 82 мм. Механизм крепления на штативе рассчитан на длину 70 мм, диаметр 20 мм.

Отзывы о товаре Механизм фокусировки для оптической головки Микромед МС-4-ZOOM и штатива TD-1




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Особенности
на штатив ТД-1, ТД-3 и ТД-4
Страна производитель
Китай
Описание
Является необходимым комплектующим для установки оптической головки МС-4-ZOOM на штатив ТД-1, ТД-3 и ТД-4. Рассчитан под посадочный диаметр визуальной насадки 82 мм. Механизм крепления на штативе рассчитан на длину 70 мм, диаметр 20 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Механизм фокусировки для оптической головки Микромед МС-4-ZOOM и штатива TD-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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