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Насадка Микромед 0,5* МС-3,4 купить с доставкой в Москве
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Насадка Микромед 0,5* МС-3,4

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Насадка Микромед 0,5* МС-3,4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314364
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Особенности
для микроскопа МС-4-ZOOM LED
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х2
Вес, г.
300

Описание товара Насадка Микромед 0,5* МС-3,4

Фото 1 - вид 2019, фото 2 - вид до 2019. При помощи резьбового соединения надевается на объектив микроскопа МС-4-ZOOM LED. Увеличивает рабочее расстояние панкратического объектива до 177 мм. Увеличивает поле зрения. Уменьшает увеличение объектива в 2 раза.

Отзывы о товаре Насадка Микромед 0,5* МС-3,4




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для микроскопов
Особенности
для микроскопа МС-4-ZOOM LED
Страна производитель
Китай
Описание
Фото 1 - вид 2019, фото 2 - вид до 2019. При помощи резьбового соединения надевается на объектив микроскопа МС-4-ZOOM LED. Увеличивает рабочее расстояние панкратического объектива до 177 мм. Увеличивает поле зрения. Уменьшает увеличение объектива в 2 раза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка Микромед 0,5* МС-3,4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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