Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HMZPE
Использование микроволновой печи Panasonic NN-ST342WZPE упрощает разогрев и приготовление пищи. Печь хорошо вписывается в интерьер современной кухни, не занимает много места. Удобная и понятная система управления электронного типа не потребует много времени для овладения. Все операции понятны с первого раза. Информация о выбранном режиме работы и ходе приготовления пищи выводится на легко читаемый дисплей. Благодаря яркой подсветке внутренней камеры вы можете наблюдать за процессом работы микроволновой печи и оценивать степень готовности блюда. Подсветка упрощает работу с устройством и может помочь сэкономить на освещении кухни. Разработчики предусмотрели таймер, который можно установить на удобное вам время в пределах девяноста девяти минут.
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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