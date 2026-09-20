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Микроволновая печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый

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Микроволновая Печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый - фото 1
Микроволновая Печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый - фото 2
Микроволновая Печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый - фото 3
Микроволновая Печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый - фото 1
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый - фото 2
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый - фото 3
  • Микроволновая Печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583684
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
12.2

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый

Современная микроволновая печь изменит ваше представление о готовке. Внутренний объем 25 л позволяет готовить блюда, разогревать или размораживать продукты для всей семьи. Благодаря поворотному столу диаметром 288 мм, вы сможете использовать посуду различного размера. 10 автоматических программ позволят вам готовить популярные блюда с предустановленным временем, режимом и температурой. Просто выберите нужную программу, количество порций или вес - всё остальное печь сделает за вас. Функция ускоренной разморозки позволяет равномерно и быстро размораживать продукты. Задайте вес, а печь сама выберет необходимое время разморозки основных продуктов. Наслаждайтесь вкусной едой в любое время.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Современная микроволновая печь изменит ваше представление о готовке. Внутренний объем 25 л позволяет готовить блюда, разогревать или размораживать продукты для всей семьи. Благодаря поворотному столу диаметром 288 мм, вы сможете использовать посуду различного размера. 10 автоматических программ позволят вам готовить популярные блюда с предустановленным временем, режимом и температурой. Просто выберите нужную программу, количество порций или вес - всё остальное печь сделает за вас. Функция ускоренной разморозки позволяет равномерно и быстро размораживать продукты. Задайте вес, а печь сама выберет необходимое время разморозки основных продуктов. Наслаждайтесь вкусной едой в любое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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