Микроволновая печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST35MKZPE 25л. 800Вт бежевый
Современная микроволновая печь изменит ваше представление о готовке. Внутренний объем 25 л позволяет готовить блюда, разогревать или размораживать продукты для всей семьи. Благодаря поворотному столу диаметром 288 мм, вы сможете использовать посуду различного размера. 10 автоматических программ позволят вам готовить популярные блюда с предустановленным временем, режимом и температурой. Просто выберите нужную программу, количество порций или вес - всё остальное печь сделает за вас. Функция ускоренной разморозки позволяет равномерно и быстро размораживать продукты. Задайте вес, а печь сама выберет необходимое время разморозки основных продуктов. Наслаждайтесь вкусной едой в любое время.
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