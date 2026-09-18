Утюг Scarlett SC-SI30P17 голубой
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272397
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
голубой
Прочее
защита от накипи
Страна бренда
Китай
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
250
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.6
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, функция разбрызгивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х20
Вес, кг.
1.15
Описание товара Утюг Scarlett SC-SI30P17 голубой
Утюг SCARLETT SC-SI30P17, выполненный в голубом цвете, оснащён антипригарной подошвой, который помогает сохранить цвет и внешний вид ткани надолго. Справиться с самыми глубокими складками позволит функция вертикального отпаривания – теперь вы приведете вещи в безупречный вид, не снимая их с вешалки. Легко ухаживать за устройством и продлить срок его эксплуатации вы можете благодаря функции самоочистки.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Бренд
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
голубой
Прочее
защита от накипи
Страна бренда
Китай
Максимальная мощность, Вт
2200
Объём резервуара для воды
250
Парогенератор
да
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.6
Развернуть
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, функция разбрызгивания
Страна производитель
Китай
Утюг SCARLETT SC-SI30P17, выполненный в голубом цвете, оснащён антипригарной подошвой, который помогает сохранить цвет и внешний вид ткани надолго. Справиться с самыми глубокими складками позволит функция вертикального отпаривания – теперь вы приведете вещи в безупречный вид, не снимая их с вешалки. Легко ухаживать за устройством и продлить срок его эксплуатации вы можете благодаря функции самоочистки.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Утюг Scarlett SC-SI30P17 голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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