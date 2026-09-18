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Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром купить с доставкой в Москве
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Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром

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Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - фото 1
Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - фото 2
Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - фото 3
Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - фото 4
Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - фото 5
Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - фото 1
  • Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - фото 2
  • Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - фото 3
  • Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - фото 4
  • Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - фото 5
  • Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 384 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 261013
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром
6 390 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
81х13х6
Вес, г.
890

Описание товара Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром

Держатель для полотенец AM PM 100% литая база исключает возможность проникновения влаги и грязи, увеличивая срок службы аксессуаров и сохраняя их безупречный внешний вид.

Отзывы о товаре Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Держатель для полотенец AM PM 100% литая база исключает возможность проникновения влаги и грязи, увеличивая срок службы аксессуаров и сохраняя их безупречный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 хром - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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